Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

Аутор:АТВ
Коментари:0
На "крузеру смрти" који је пловио атлантиком члан посаде била је и црногорска држављанка која је након пристајања брода на Тенерифе пребачена у карантин у Холандији, а епидемилолог са Института за јавно здравље Црне Горе открила је у каквом је стању.
Докторка Марија Божовић, специјалиста епедемиологије на Институту за јавно здравље Црне Горе у разговору за ТВ Прва објаснила је како је текло пребацивање у карантин због хантавируса те открила у каквом је стању црногорска држављанка са крузера "МВ хондиус".
Република Српска
Каран: Шмит са собом мора повући све антидејтонске одлуке
"Наша држављанка је 10. маја дошла до Холандије гдје је смјештена у хотелу и практично је у карантину. Како нам је навела путем наших комуникационих канала, тачније путем мејла, тренутно се добро осјећа и нема никаквих симптома. До сада није осјетила никакве знакове болести", навела је др Божовић.
"Било је јако строго споровђење, у смислу превентивних мјера које су спроведене приликом преласка с аеродрома до хотела. Навела нам је да није било могуће са било ким да буде у контакту или да она може некоме да пренесе болест ако је евентуално заражена", казала је докторка.
Др Марија Божовић истакла је да је црногорска држављанка при доласку на аеродром подрвгнута тестирању и да је тест негативан.
"Приликом пристанка на аеродром тестирали су их и она нам је јуче послала мејл гдје нам је саопштила да је негативна на овај вирус, али да мора сачекати још одређени период", рекла је др за ТВ Прва и објаснила како ће даље тећи процес.
Савјети
Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?
"За сада, у изолацији је шест недјеља и то се рачуна од почетка боравка у хотелу, односно од 11. маја наредних шест недјеља биће смјештена у том хотелу и биће под здравственим надзором из разлога што је код неколико путника који нису имали симптоме, регистрован овај вирус", рекла је докторка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
БиХ
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
16
47
16
43
16
39
16
31
16
29
Тренутно на програму