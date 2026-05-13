Logo
Large banner

Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

Аутор:

АТВ
13.05.2026 11:30

Коментари:

0
Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа
Фото: Tanjug/AP/Misper Apawu

На "крузеру смрти" који је пловио атлантиком члан посаде била је и црногорска држављанка која је након пристајања брода на Тенерифе пребачена у карантин у Холандији, а епидемилолог са Института за јавно здравље Црне Горе открила је у каквом је стању.

Докторка Марија Божовић, специјалиста епедемиологије на Институту за јавно здравље Црне Горе у разговору за ТВ Прва објаснила је како је текло пребацивање у карантин због хантавируса те открила у каквом је стању црногорска држављанка са крузера "МВ хондиус".

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Шмит са собом мора повући све антидејтонске одлуке

"Наша држављанка је 10. маја дошла до Холандије гдје је смјештена у хотелу и практично је у карантину. Како нам је навела путем наших комуникационих канала, тачније путем мејла, тренутно се добро осјећа и нема никаквих симптома. До сада није осјетила никакве знакове болести", навела је др Божовић.

"Било је јако строго споровђење, у смислу превентивних мјера које су спроведене приликом преласка с аеродрома до хотела. Навела нам је да није било могуће са било ким да буде у контакту или да она може некоме да пренесе болест ако је евентуално заражена", казала је докторка.

Др Марија Божовић истакла је да је црногорска држављанка при доласку на аеродром подрвгнута тестирању и да је тест негативан.

"Приликом пристанка на аеродром тестирали су их и она нам је јуче послала мејл гдје нам је саопштила да је негативна на овај вирус, али да мора сачекати још одређени период", рекла је др за ТВ Прва и објаснила како ће даље тећи процес.

илу-веш машина-машина за прање веша

Савјети

Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

"За сада, у изолацији је шест недјеља и то се рачуна од почетка боравка у хотелу, односно од 11. маја наредних шест недјеља биће смјештена у том хотелу и биће под здравственим надзором из разлога што је код неколико путника који нису имали симптоме, регистрован овај вирус", рекла је докторка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хантавирус

Крузер смрти

Крузер

Болест

лијечење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

5 ч

0
Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

5 ч

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

5 ч

0
Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Градови и општине

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

5 ч

0

Више из рубрике

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Кијев намјерно гађа цивиле у Русији

5 ч

0
Милка чоколада

Свијет

''Милка'' под истрагом: Ево шта се произвођачу ставља на терет

6 ч

0
Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Свијет

Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

7 ч

0
Трамп у гостима код Сија након девет година

Свијет

Трамп у гостима код Сија након девет година

7 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner