Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

13.05.2026 11:05

Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.
У суровом обрачуну двије групе миграната синоћ код Обреновца једна особа је изгубила живот. Иако је полицијска акција „Вихор 3” званично завршена, инспектори су и даље на ногама и трагају за наоружаним убицом.

Језив злочин откривен је синоћ у непроходном шумском масиву. Полицајци су током претраге терена наишли на тијело мушкарца са прострелном раном на леђима, које је било завијено у ћебе. На мјесту злочина пронађен је и други мигрант са прострелном раном ноге, који је у критичном стању.

Тешко рањени мигрант транспортован је у болницу гдје се љекари и даље боре за његов живот.

„Пацијент је у толико тешком стању да није могуће са њим обавити разговор. Истрага је отежана јер једини преживјели свједок не може да пружи информације о нападачима”, сазнаје се из извора блиских истрази.

Иако је оперативна акција „Вихор 3”, која подразумијева блокаду ширег подручја, завршена, то не значи да је потрага обустављена. Полиција је и даље присутна на кључним тачкама, а инспектори раде на идентификацији и лоцирању актера пуцњаве.

Истрагу је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, које овај инцидент третира као тешко убиство и покушај убиства, преноси Информер.

