СИПА претреса на више локација због утаје и прања новца

Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ (Сипа) проводе оперативну акцију на више локација на подручју Источног Сарајева, Сарајева, Кисељака, Високог, Бањалуке и Зворника због сумње у пореску утају и прање новца.
Акција се спроводи ради реализације више наредби Суда БиХ за претрес стана, осталих просторија, покретних ствари и особа, те привремено одузимање предмета због сумње да је почињено кривично дјело удруживање ради чињења кривичних дјела пореска утаја и прање новца, саопштено је из ове полицијске агенције.
Сипа реализује акцију под надзором Тужилаштва БиХ уз подршку МУП-а Републике Српске и МУП-ова Средњобосанског кантона, Зеничко-добојског кантона и Кантона Сарајево.
