Хороскоп за 14. мај: Овнове чека нова зарада, а Ваге коначно одахну због новца

Аутор:

АТВ
14.05.2026 07:32

Фото: pexels/Damir K

Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за четвртак, 14. мај 2026. године.

Ован

Очекује вас прилика за додатну зараду кроз хоби или споредни посао. У љубави је вријеме за искреност и отвореност, док ће слободни осјетити наглу привлачност према некоме из круга пријатеља. Избјегавајте тешку и зачињену храну.

Бик

Ваша упорност на послу коначно даје резултате које ће надређени знати да цијене. Партнер ће вам пружити неопходан ослонац у важној одлуци, а слободни припадници знака биће заинтригирани позивом. Могући су болови у предјелу врата и рамена.

Близанци

Дан је идеалан за рјешавање административних питања која већ дуго одлажете. У вези долази до освјежења и нових заједничких планова, док слободни могу очекивати занимљив сусрет током путовања. Потребно вам је више течности.

Рак

Интуиција ће вас непогрешиво водити кроз компликоване пословне преговоре са партнерима. Вољена особа ће вас изненадити вечерњим изласком, а слободни ће уживати у пажњи коју добијају од особе са посла. Могућа главобоља.

Лав

На пословном плану се отварају врата за сарадњу са иностранством или удаљеним градом. Посветите више пажње малим стварима које усрећују партнера, а слободни ће доживјети узбудљив флерт на јавном мјесту. Вашем тијелу је неопходан одмор.

Дјевица

Покушајте да не преузимате све обавезе на себе и научите да делегирате задатке колегама. У емотивним односима влада међусобно повјерење и подршка, док слободни могу ступити у контакт са особом из прошлости. Контролишите унос шећера и слаткиша.

Вага

Коначно долази до финансијске стабилизације коју сте жељно ишчекивали неко вријеме. Партнер планира пут који ће учврстити вашу везу, а слободни ће упознати некога ко има веома сличне погледе на живот. Могући су проблеми са синусима.

Шкорпија

Данас је одличан дан за почетак нових пројеката који захтијевају велику храброст. У љубави вас очекује страствен период пун емоција, док ће слободни привући пажњу особе која одише ауторитетом. Повећајте унос витамина Ц.

Стријелац

Успјешно ћете завршити све задатке прије рока, што ће вам донијети велики осјећај олакшања. Са вољеном особом ћете лако пронаћи заједнички језик око кућних питања, а слободни ће започети дописивање са особом која им је дуго симпатија. Могући су мањи болови у зглобовима.

Јарац

Очекујте похвалу за свој претходни рад која ће вам подићи самопоуздање на виши ниво. У вези је потребно више стрпљења за партнерове промјене расположења, док слободни имају шансу за познанство преко рођака. Потребно вам је више сна.

Водолија

Креативна енергија ће вам помоћи да пронађете оригинално рјешење за стари проблем. Емотивни однос је задовољавајући и пун малих, значајних пажњи, а слободни ће добити комплимент од некога коме се диве. Пронађите вријеме за опуштање.

Рибе

Бићете успјешни у трговини или размјени услуга са познаницима. Са вољеном особом ћете провести мирно поподне у дому, док ће слободни привући пажњу особе са којом имају заједничка интересовања. Здравље је добро.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

