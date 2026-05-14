Хороскоп за 14. мај: Овнове чека нова зарада, а Ваге коначно одахну због новца

Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за четвртак, 14. мај 2026. године.
Очекује вас прилика за додатну зараду кроз хоби или споредни посао. У љубави је вријеме за искреност и отвореност, док ће слободни осјетити наглу привлачност према некоме из круга пријатеља. Избјегавајте тешку и зачињену храну.
Ваша упорност на послу коначно даје резултате које ће надређени знати да цијене. Партнер ће вам пружити неопходан ослонац у важној одлуци, а слободни припадници знака биће заинтригирани позивом. Могући су болови у предјелу врата и рамена.
Дан је идеалан за рјешавање административних питања која већ дуго одлажете. У вези долази до освјежења и нових заједничких планова, док слободни могу очекивати занимљив сусрет током путовања. Потребно вам је више течности.
Интуиција ће вас непогрешиво водити кроз компликоване пословне преговоре са партнерима. Вољена особа ће вас изненадити вечерњим изласком, а слободни ће уживати у пажњи коју добијају од особе са посла. Могућа главобоља.
На пословном плану се отварају врата за сарадњу са иностранством или удаљеним градом. Посветите више пажње малим стварима које усрећују партнера, а слободни ће доживјети узбудљив флерт на јавном мјесту. Вашем тијелу је неопходан одмор.
Покушајте да не преузимате све обавезе на себе и научите да делегирате задатке колегама. У емотивним односима влада међусобно повјерење и подршка, док слободни могу ступити у контакт са особом из прошлости. Контролишите унос шећера и слаткиша.
Коначно долази до финансијске стабилизације коју сте жељно ишчекивали неко вријеме. Партнер планира пут који ће учврстити вашу везу, а слободни ће упознати некога ко има веома сличне погледе на живот. Могући су проблеми са синусима.
Данас је одличан дан за почетак нових пројеката који захтијевају велику храброст. У љубави вас очекује страствен период пун емоција, док ће слободни привући пажњу особе која одише ауторитетом. Повећајте унос витамина Ц.
Успјешно ћете завршити све задатке прије рока, што ће вам донијети велики осјећај олакшања. Са вољеном особом ћете лако пронаћи заједнички језик око кућних питања, а слободни ће започети дописивање са особом која им је дуго симпатија. Могући су мањи болови у зглобовима.
Очекујте похвалу за свој претходни рад која ће вам подићи самопоуздање на виши ниво. У вези је потребно више стрпљења за партнерове промјене расположења, док слободни имају шансу за познанство преко рођака. Потребно вам је више сна.
Креативна енергија ће вам помоћи да пронађете оригинално рјешење за стари проблем. Емотивни однос је задовољавајући и пун малих, значајних пажњи, а слободни ће добити комплимент од некога коме се диве. Пронађите вријеме за опуштање.
Бићете успјешни у трговини или размјени услуга са познаницима. Са вољеном особом ћете провести мирно поподне у дому, док ће слободни привући пажњу особе са којом имају заједничка интересовања. Здравље је добро.
