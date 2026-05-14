Њемачка ауто-индустрија укида 225.000 радних мјеста

14.05.2026 08:19

Фото: /Pexels

Њемачка аутомобилска индустрија суочава се са егзистенцијалном кризом која би до 2035. године могла да кошта земљу укупно 225.000 радних мјеста, упозорило је Удружење аутомобилске индустрије (ВДА).

Према најновијим анализама, очекивани пад запослености је драстичнији него што се првобитно предвиђало, а главни разлози су губитак конкурентности Њемачке као пословне локације и ригидна регулатива Европске уније.

Раније студије ВДА предвиђале су нето губитак од око 190.000 радних мјеста у периоду од 2019. до 2035. године, с обзиром на то да је производња електричних возила мање комплексна од оне са моторима на унутрашње сагоријевање, али реалност је још гора. Од 2019. године већ је изгубљено око 100.000 радних мјеста, а очекује се да ће до 2035. тај број нарасти на укупно 225.000. То значи да је ризик сада за 35.000 радних мјеста већи него у процјенама од прије само двије године.

"Њемачка више не ствара довољно нових радних мјеста јер су домаћи услови пословања постали неконкурентни на међународном нивоу", наводи се у извјештају ВДА.

Послови који прате дигиталну и зелену трансформацију све чешће се отварају у иностранству, а не у Њемачкој. Срж проблема почива у регулативи Европске уније о емисијама угљеника, која од 2035. године практично дозвољава само регистрацију нових електричних возила и оних на водоник, тврди ВДА.

Предсједница ВДА Хилдегард Милер упозорава да су високи порези, скупи енергенти, високи трошкови рада и прекомјерна бирократија натјерали компаније да инвестиције усмјере ван Европе, преноси Б92.

