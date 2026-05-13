Милка пресуђена због смањивања грамаже

13.05.2026 18:57

Фото: Pexel/Liana Horodetska

Регионални суд у Бремен пресудио је да је произвођач Милка обмануо потрошаче јер је тежину чоколаде Алпенмилк смањио са 100 на 90 грама, уз готово непромијењено паковање.

Пресуда је донесена након троседмичног поступка који је покренула хамбуршка канцеларија за заштиту потрошача VZHH против компаније Монделез интернешнл.

Суд је закључио да проблем није само у задржавању исте амбалаже, него у нескладу између стварног садржаја и визуелног очекивања које производ годинама ствара код купаца.

Милка Алпенмилк раније је тежила 100 грама, а затим је смањена на 90 грама. Љубичасто паковање притом није било видљиво измијењено, док је нова чоколада била тек милиметар тања. Почетком 2025. године цијена је порасла са 1,49 на 1,99 евра.

Суд је навео да је за отклањање обмане било потребно јасно, разумљиво и лако уочљиво упозорење на омоту. Пресуда још није правоснажна, а компанија има мјесец дана да уложи жалбу. Из Монделеза су за Би-Би-Си поручили:

– Озбиљно схватамо одлуку суда и да ће је сада детаљно размотрити.

Компанија је тврдила да је њемачке потрошаче о промјени обавијестила путем своје интернет странице и друштвених мрежа, као и да су раст трошкова у ланцима снабдијевања довели до одлуке да се смањи тежина више Милка чоколада. Ипак, њемачки потрошачи су прошле године Алпенмилк прогласили „најбезобразнијим паковањем 2025“.

Случај Милке није усамљен. У Њемачка се с критикама због сличне праксе суочио и Ритер Спорт, који је код неких производа смањио тежину са 100 на 75 грама, задржавајући готово исту величину производа.

Притисак на произвођаче додатно је појачан растом цијена какаа након слабијих берби у Западној Африци, док је британски Вич? навео да су цијене чоколаде до августа 2025. порасле за 14,6 одсто на годишњем нивоу.

