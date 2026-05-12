Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а

Амерички Сенат потврдио је данас именовање Кевина Ворша на 14-годишњи мандат гувернера Федералних резерви (ФЕД). То, наводи Ројтерс, представља корак ка његовом могућем преузимању функције предсједника америчке централне банке.
Одлука је усвојена са 51 гласом "за" и 45 "против", а један демократски сенатор подржао је републиканску већину.
Сенат је истовремено покренуо процедуру потврде за Ворша као предсједника Федералних резерви, док мандат актуелног гувернера Џероума Пауела истиче ове недјеље.
Ворш, бивши члан Савjета гувернера Федералних резерви и финансијски стручњак, могао би да преузме Централну банку у тренутку појачаних политичких притисака администрације америчког предсједника Доналда Трампа да се убрза процес смањења каматних стопа, наводи Танјуг.
Истовремено, расте забринутост због покушаја утицаја на независност Федералних резерви, укључујући правне и административне потезе који се односе на рад институције.
Ворш је најавио да ће, уколико преузме функцију, спровести реорганизацију монетарне политике и ближу координацију ФЕД-а са владом.
Раст цијена нафте и инфлаторни притисци додатно компликују одлуке о каматним стопама, док тржишта тренутно процјењују и могућност њиховог повећања до краја године.
