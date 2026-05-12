Триван на Јахорина економском форуму: м:тел показује отпорност и у времену инфлације

Генерална директорка компаније м:тел Јелена Триван поручила је на Јахорина економском форуму да се данашњи глобални и регионални односи моћи све више заснивају на контроли критичне инфраструктуре - од путне и телекомуникационе мреже, до дата центара и вјештачке интелигенције, те да управо улагања у ове области представљају основу дугорочног економског развоја.
Јелена Триван учествовала је на панелу „Положај региона у будућем геостратешком поретку“, на којем се разговарало о новим глобалним односима моћи, економским интеграцијама и улози инфраструктуре и технологије у развоју Западног Балкана. У свом обраћању, Триван је истакла да су телекомуникације и дигитална инфраструктура данас оно што су некада биле луке и жељезнице - кључни ресурси без којих нема стабилног развоја ни економске конкурентности.
„Данас привреду не воде више класичне сировине, већ дата центри, дигиталне мреже и вештачка интелигенција. Зато компаније које континуирано улажу у технологију и инфраструктуру успевају да расту и у условима глобалних поремећаја“, нагласила је Триван.
Говорећи о кризама и њиховом утицају на економију, Триван је подсјетила на искуства пословања у Босни и Херцеговини у периодима политичке нестабилности и санкција, истичући да су такви моменти често тест дугорочних стратегија.
„Криза може бити и шанса и потонуће. У тешким околностима неке компаније успеју да се шире и јачају, док друге стагнирају. Упркос инфлацији и расту цена енергената, м:тел је у првом кварталу ове године забележио раст од 33 одсто, што потврђује отпорност пословног модела, иако ће до краја године трошкови неминовно расти“, рекла је Триван.
Посебну пажњу посветила је регионалној економској сарадњи, нагласивши да је Балкан у пракси већ интегрисан економски простор, без обзира на формалне политичке иницијативе.
„Велике компаније у региону одавно нису националне, већ регионалне. Не постоји озбиљан стратешки бизнис који није међусобно повезан. Инвестиције треба да буду простор надметања, а не територије“, поручила је Триван.
Говорећи о будућем положају Западног Балкана, Триван је нагласила да ће економска снага региона расти захваљујући људском капиталу и развоју знањем заснованих индустрија.
„Наш циљ мора бити да постанемо регион који привлачи софистициране и едуковане бизнисе, а не само да извозимо радну снагу“, закључила је Триван.
На Јахорина економском форуму учешће су узели и Дамир Диздаревић, директор компаније Логософт, чланице м:тел групе, на панелу „АИ у компанијама - стратешка предност или пропуштена прилика“, те Миодраг Војиновић, помоћник извршног директора за технику компаније м:тел, на панелу „Развој инфраструктуре - градња будућности“.
