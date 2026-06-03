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Рјабков: Бранићемо се свим расположивим средствима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:03

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Замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков
Фото: Tanjug/AP Photo, Pool/Alexander Zemlianichenko

Задирање у територијални интегритет Русије од стране агресора, у најгорем случају, могло би довести до употребе нуклеарног оружја, изјавио је замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков новинарима на маргинама Међународног економског форума у Санкт Петербургу (СПЕФ).

„Што се нас тиче, хипотетичке екстремне ситуације у којима је употреба овог оружја могућа, исцрпно су описане у војној доктрини Руске Федерације и у принципима државне политике у области нуклеарног одвраћања“, примијетио је званичник.

У донекле једноставном излагању, сигнал у овим документима своди се на чињеницу да би напад на Русију, на њен територијални интегритет, од стране агресора, укључујући и оне који можда не посједују такво оружје, могао, у најгорем случају, довести до тога да одговоримо употребом ових средстава, објаснио је он.

Руски противници треба веома озбиљно да схвате упозорења Москве и да не тестирају руску одлучност да се брани свим расположивим средствима, поручио је дипломата. преноси Спутњик.

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Тагови :

Сергеј Рјабков

Русија

Украјина

Санкт Петербург

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