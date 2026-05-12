Хвала и збогом Шмиту: САД дипломатски окренула плочу

Аутор:АТВ
Коментари:6
Дипломатским језиком Кристијану Шмиту одата је пошта за његов ангажман у БиХ. Хвала и збогом, на почетку и на крају излагања није довољно да се ублажи порука Русије и САД адресирана Нијемцу, али и онима који га подржавају.
Заокрет САД према БиХ, ОХР-у, ПИК-у, али и колегама у Европи осјетио се и на претходним сједницама. Двије констатације Велике Британије и САД на данашњој сједници УН-а посвећеној БиХ јасно су илустровале супротности Лондона и Вашингтона. Американцима се међународни интервенционизам у БиХ ближи крају, док Британци кажу да затварање ОХР-а није ни близу.
За Лондон, потребан је нови високи представник са пуним капацитетом и пуним овлашћењима. За Вашингтон, то је ствар прошлости.
Дипломатским језиком, Теми Брус се захвалила на досадашњем ангажману Кристијану Шмиту. Шта мисли о његовом дјеловању, изнијела је у опису будућег високог представника.
Представник САД у УН-у каже да наредни високи представник у БиХ стиже са много ограниченијим сетом одговорности и да ће сва његова дјеловања бити фокусирана на домаће актере, односно њихово преузимање одговорности.
"Наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ. Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актора, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.
Све поменуто тумачи се као критика Кристијану Шмиту. Од суспендовања устава, наметања закона и одлука, Кристијан Шмит се у БиХ разбацивао фамозним бонским овлашћењима.
Од првог дана подршку и повјерење свих у БиХ није имао. Већ у самом старту Република Српска је јасно осудила његов долазак у Сарајево.
Ни ту није крај оштрих порука САД колегама у Европи. Најзвучнија је она да ПИК и европски "савезници" могу имати своја рјешења за новог високог представника, али да се пита и САД.
"Надамо се да ћемо радити са вама свима, али такође имамо своје кандидате на уму ако буде потребе. Времена је мало".
Руски амбасадор у УН-у Василиј Небензја током сједнице је поручио да је ОХР приватизован и главни је фактор нестабилности у БиХ, те треба да буде хитно угашен.
"Успостављен је протекторат у БиХ. Имали смо незаконито именовање Кристијана Шмита. Он је покушпао да оптужи Републику Српску за нестабилности у БиХ", рекао је Небензја.
Он је споменуо и уплитање Берлина, Лондона и Париза у унутрашња питања БиХ која су донијела нестабилности.
"Запад жртвује напоре за стабилизацијом. Имплементација Дејтонског мировног споразума је предмет манипулације да би се нарушио мир грађанима. Они који су склони да заборављају, 90-их година смо имали Западне актере који су подстицали сукоб у БиХ, а који су били у супротности са очувањем територијалног интегритета Југославије", нагласио је Небензја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч9
БиХ
3 ч2
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч9
БиХ
3 ч2
БиХ
3 ч1
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму