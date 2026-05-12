Небензја: ОХР треба хитно да буде угашен - главни је фактор нестабилност

12.05.2026 17:13

Фото: Youtube / United Nations

ОХР је приватизован и главни је фактор нестабилност и БиХ, те треба хитно да буде угашен, рекао је руски амбасадор у УН Василиј Небензја, током сједнице Савјета безбједности УН.

"Успостављен је протекторат у БиХ. Имали смо незаконито именовање Кристијана Шмита. Он је покушпао да оптужи Републику Српску за нестабилности у БиХ", рекао је Небензја.

Он је споменуо и уплитање Берлина, Лондона и Париза у унутрашња питања БиХ која су донијела нестабилности.

"Запад жртвује напоре за стабилизацијом. Имплементација Дејтонског мировног споразума је предмет манипулације да би се нарушио мир грађанима. Они који су склони да заборављају, 90-их година смо имали Западне актере који су подстицали сукоб у БиХ, а који су били у супротности са очувањем територијалног интегритета Југославије", нагласио је Небензја.

