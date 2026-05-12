Logo
Large banner

Амерички шамар "Шмитовцима": Једна фаза је завршена, високом представнику ограничена овлашћења

Аутор:

АТВ
12.05.2026 16:56

Коментари:

9
Амерички шамар "Шмитовцима": Једна фаза је завршена, високом представнику ограничена овлашћења
Фото: Youtube / United Nations

Амерички представника САД у УН-у Теми Брус на сједници посвећеној БиХ поручила је да наредни високи представник треба да има подршку свих заједница у БиХ те да локални лидери треба да донесе одлуке и рјешења која ће подржавати међународни актери, а не да им се иста диктирају.

Она је поручила да ОХР није замишљен да буде трајан те да ће идући високи представник имати знатно мања овлашћења.

"Кристијан Шмит је помогао да се успоставе институције за суверену БиХ. Задатак сљедећег високог представника биће да се одговорност за те институције пренесе на домаће актере. Сљедећи високи представник мора имати повјерење свих заједница у БиХ, мора бити посвећен сувереној БиХ. Суверена БиХ је земља у којој локални лидери доносе одлуке и рјешење, да их подржавају конструктивни међународни актери, а не да им диктирају", рекла је Брус.

Једна од најважнијих порука је била о избору новог високог представника.

"Разматраћемо кандидате колико одговарају стандардима непристрасности. Сарађиваћемо са вама на приједлозима, али имамо и своје кандидате. Времена је мало, важно је да се до краја јуна именује нови високи представник", рекла је Брус и поручила да ће САД подржати ову транзицију и да нови став није против било које групе или појединца у БиХ, него је знак да је један дио мисије завршен.

Такође, поручила је нешто што се и раније могло чути од представника нове америчке администрације, а то је порука да лидери у БиХ треба да преузму одговорност.

"Фокусирајте се на одговорно управљање, сарађујте да бисте постигли просперитет за све грађане. За наше међународне партнере, скупа с нама подржите истински суверенитет за све људе БиХ", рекла је Брус.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијан Шмит

Савјет безбједности УН

Босна и Херцеговина

Коментари (9)
Large banner

Прочитајте више

Више од пола вијека га сви зову Кемиш, нико не зна зашто: Ово је разлог зашто има тај надимак

Сцена

Више од пола вијека га сви зову Кемиш, нико не зна зашто: Ово је разлог зашто има тај надимак

2 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Ако је ОХР гаранција постојања неке земље онда та земља има мале изгледе за будућност

2 ч

0
Шмит жели да ПИК бира високог представника: Именовање на дневном реду сљедеће сједнице

БиХ

Шмит жели да ПИК бира високог представника: Именовање на дневном реду сљедеће сједнице

3 ч

2
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

БиХ

Амиџић: Укидање акциза значило би одустајање од инфраструктурних пројеката

3 ч

1

Више из рубрике

Шмит жели да ПИК бира високог представника: Именовање на дневном реду сљедеће сједнице

БиХ

Шмит жели да ПИК бира високог представника: Именовање на дневном реду сљедеће сједнице

3 ч

2
предсједавајући Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ

БиХ

Амиџић: Укидање акциза значило би одустајање од инфраструктурних пројеката

3 ч

1
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

БиХ

Калабухов: Дошло вријеме за затварање ОХР-а

6 ч

5
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и шеф Канцеларије Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Кристофер Шелдон потписали су данас у Сарајеву три споразума о зајму чија је укупна вриједност 151,2 милиона евра.

БиХ

Амиџић и Шелдон потписали споразуме о зајму од укупно 151,2 милиона евра

8 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner