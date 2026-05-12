Амерички шамар "Шмитовцима": Једна фаза је завршена, високом представнику ограничена овлашћења

Аутор:АТВ
Коментари:9
Амерички представника САД у УН-у Теми Брус на сједници посвећеној БиХ поручила је да наредни високи представник треба да има подршку свих заједница у БиХ те да локални лидери треба да донесе одлуке и рјешења која ће подржавати међународни актери, а не да им се иста диктирају.
Она је поручила да ОХР није замишљен да буде трајан те да ће идући високи представник имати знатно мања овлашћења.
"Кристијан Шмит је помогао да се успоставе институције за суверену БиХ. Задатак сљедећег високог представника биће да се одговорност за те институције пренесе на домаће актере. Сљедећи високи представник мора имати повјерење свих заједница у БиХ, мора бити посвећен сувереној БиХ. Суверена БиХ је земља у којој локални лидери доносе одлуке и рјешење, да их подржавају конструктивни међународни актери, а не да им диктирају", рекла је Брус.
Једна од најважнијих порука је била о избору новог високог представника.
"Разматраћемо кандидате колико одговарају стандардима непристрасности. Сарађиваћемо са вама на приједлозима, али имамо и своје кандидате. Времена је мало, важно је да се до краја јуна именује нови високи представник", рекла је Брус и поручила да ће САД подржати ову транзицију и да нови став није против било које групе или појединца у БиХ, него је знак да је један дио мисије завршен.
Такође, поручила је нешто што се и раније могло чути од представника нове америчке администрације, а то је порука да лидери у БиХ треба да преузму одговорност.
"Фокусирајте се на одговорно управљање, сарађујте да бисте постигли просперитет за све грађане. За наше међународне партнере, скупа с нама подржите истински суверенитет за све људе БиХ", рекла је Брус.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
3 ч2
БиХ
3 ч1
БиХ
3 ч2
БиХ
3 ч1
БиХ
6 ч5
БиХ
8 ч0
Најновије
19
44
19
37
19
37
19
29
19
26
Тренутно на програму