Три хороскопска пара којима је најтеже да преживе у браку

АТВ
12.05.2026 17:26

Фото: pexels

Популарна изрека каже да се супротности привлаче, али астролози упозоравају да се у љубави и браку такве комбинације често сусрећу са непремостивим препрекама.

Иако је свака веза прича за себе, зависна од труда и комуникације, каже се да положај звијезда при рођењу открива наше основне потребе и обрасце понашања.

Зато се неки хороскопски знаци слажу готово инстинктивно, док су други осуђени на вечну борбу са неспоразумима и различитим очекивањима. Астролози тврде да, упркос почетној страсти, неке комбинације знакова једноставно нису створене за дугорочни заједнички живот.

Ован и Рак

Комбинација ватре и воде на први поглед може дјеловати као идеалан баланс, али у стварности, ватрена енергија Овна и емотивност Рака се често сукобљавају. Ован је директан, импулсиван и увијек тражи акцију, док Рак жуди за сигурношћу, њежношћу и мирним породичним домом.

Овнова неограничена потреба за слободом може лако да повреди Рака, коме је потребна стална пажња и потврђивање својих осјећања. С друге стране, Ракова склоност ка детаљној анализи емоција може постати заморна и ограничавајућа за Овна. У браку, овај пар је стално растрзан између жеље за независношћу и потребе за блискошћу, тешко проналазећи заједнички језик.

Близанци и Шкорпија

Комбинација ваздушастих Близанаца и водене Шкорпије често је магнетно привлачна у почетку, али временом се претвара у исцрпљујућу борбу. Друштвени и радознали Близанци стално траже нове стимулансе и воле лакоћу у везама.

Насупрот томе, Шкорпија је интензивна, страствена и посесивна, захтева потпуну емотивну посвећеност. Проблем настаје када Шкорпија почне да сумња у Близанчеву превртљивост и површност, док се Близанци осјећају заробљеним под теретом Шкорпијине контроле и емоционалног интензитета. Такав брак је често испуњен неповјерењем и психолошким играма.

Лав и Бик

Ова два знака дијеле љубав према луксузу, стабилности и животним задовољствима, али њихова заједничка тврдоглавост је њихова највећа препрека. Ватрени Лав жели да буде у центру пажње, очекујући дивљење и признање, док земљани Бик цијени мир, рутину и материјалну сигурност.

У сукобима ниједан знак не попушта - оба су увјерена да су у праву. Лав Бика види као претерано спорог и непопустљивог, док Бик, с друге стране, сматра Лава драматичним и егоцентричним. Њихов брак се лако може претворити у стално такмичење за доминацију, што временом исцрпљује чак и најјача осјећања.

Наравно, астрологију не треба узимати као коначну пресуду. Свака веза има шансе за успјех ако је заснована на разумијевању, компромису и искреној комуникацији. Чињеница је да ће парови у овим комбинацијама вјероватно морати да уложе више труда да превазиђу урођене разлике.

Али управо зато, ако успију, њихова веза може постати примјер да се уз довољно љубави и стрпљења чак и звјездане недаће могу превазићи.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

