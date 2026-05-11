Претукао богаташа који је бацио камен на фоку: Постао херој, добио признање владе

Мушкарац из САД, који је претукао туристу након што је овај бацио огроман камен на фоку, не само да није кажњен, него је постао прави херој и добио је посебно признање владе.
До насиља је дошло након што се мушкарац (37) приближио животињи која је мирно пливала уз обалу Мауија. Ријеч је о створењу које локално становништво зове Лани и које је многима веома симпатично. Из разлога који никоме није јасан, мушкарац је узео велики камен и бацио га на животињу, што је и снимљено. Многи су одмах скочили ка њему, а један човјек је насрнуо на туристу и неколико пута га ударио.
Тај напад привукао је пажњу државног сенатора Брентона Авеа.
"Неки од нас су видјели еколошког активисту, како га волим назвати, који је ствар узео у своје руке како би туристу научио шта може да се догоди кад се петљате са нашом земљом или животињама. Стално виђамо људе другачијег менталитета који долазе и уништавају наше ствари или, у овом случају, нападају животиње", истакао је Аве и одао признање особи која је ударила туристу, пише "Њујорк пост".
Са друге стране, туриста је задржан на испитивању након напада на животињу, саопштили су из Хавајског одјељења за природне ресурсе. Касније је пуштен, али није објаснио због чега је гађао животињу и тражио је адвоката.
"Да будем јасан, ово није врста посјетилаца коју желимо на Мауију. Добродошли су нам туристи који са поштовањем схватају да се према нашој културној средини и дивљини морају односити са пажњом. Овакво понашање се неће толерисати", рекао је градоначелник Мауија Ричард Бисен у видеу објављеном на друштвеним мрежама.
Бисен, који је бивши судија и тужилац, рекао је да је призор, а касније и снимак напада на угроженог морског сисара, узнемирио многе. Лани је, наиме, постала симбол опоравка Мауија након разорних пожара у Лахајни.
"Откако се Лани вратила у Лахајну након пожара 2023. године, чланови градоначелниковог тима и бројни становници надзирали су је и бринули о њој", објављено је на службеном профилу Округа Мауи на Инстаграму.
Ако буде оптужен, мушкарцу би могла претити казна од 47.500 евра (50.000 долара) и могућа затворска казна због кршења Закона о заштити морских сисара, који укључује и фоке.
(Јутарњи)
