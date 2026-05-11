Сјајан почетак за Републику Српску на Европском школском футсал првенству

Аутор:

Никола Лучић
11.05.2026 21:48

Коментари:

0
Фото: ATV

Селекције Републике Српске имале су почетак из снова на Европском школском футсал првенству у Бањалуци.

Прву побједу донијела је репрезентација коју чине ученици средњошколског центра Михајло Пупин из Дервенте против вршњака из Црне Горе са 3:0, да би потом ученици бијељинске гимназије „Филип Вишњић“ савладали Молдавију са убједљивих 6:0.

На Европски шампионат у Бањалуку пристигло је око 250 учесника из 11 земаља. Међу њима и репрезентација Чешке која има само ријечи хвале за организацију.

Утакмице се играју у дворанама Борик, Центар, Фармапром и спортској сали Основне школе Свети Сава. Првенство траје до 16. маја када је на програму коначан расплет.

Бањалука

футсал Бањалука 2026

