Сјајан почетак за Републику Српску на Европском школском футсал првенству

Аутор:Никола Лучић
Селекције Републике Српске имале су почетак из снова на Европском школском футсал првенству у Бањалуци.
Прву побједу донијела је репрезентација коју чине ученици средњошколског центра Михајло Пупин из Дервенте против вршњака из Црне Горе са 3:0, да би потом ученици бијељинске гимназије „Филип Вишњић“ савладали Молдавију са убједљивих 6:0.
На Европски шампионат у Бањалуку пристигло је око 250 учесника из 11 земаља. Међу њима и репрезентација Чешке која има само ријечи хвале за организацију.
Утакмице се играју у дворанама Борик, Центар, Фармапром и спортској сали Основне школе Свети Сава. Првенство траје до 16. маја када је на програму коначан расплет.
