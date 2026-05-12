Амиџић: Укидање акциза значило би одустајање од инфраструктурних пројеката

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је током Јахорина економског форума да је питање акциза проблем политичке, а не економске природе и да би укидање акциза значило одустајање од инфраструктурних пројеката.
Амиџић је рекао да је оно што произилази из глобалног поремећаја усљед дешавања на Блиском истоку, политичке природе, а де се само покушава наметнути као економски предмет.
- У ситуацији данас не може се очекивати економски одговор - рекао је Амиџић на панелу о теми "Одрживо тржиште без сиве зоне: Партнерство државе и привреде" који је одржан у оквиру Јахорина економског форума.
Он је истакао да је Република Српска умањила акцизе 10 фенинга по литру.
- Људи ће рећи то није ништа значајно, а када поскупи за 10 фенинга, онда јесте - рекао је Амиџић и додао да би свако ко подржава укидање акциза морао да се одрекне инфраструктурних пројеката који се финансирају од индиректног опорезивања.
Помоћник директора Сектора за порезе Управе за индиректно опорезивање БиХ /УИО/ Винко Скоко рекао је, током дискусије на панелу, да би било каква измјена акцизе утицала на реалну стабилност БиХ.
- Свака промјена изискује додатна финансијска средства. На крају не би добили ништа, само би изгубили вријеме - указао је Скоко.
