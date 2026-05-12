"Ћелав и ружан" Велики окршај Карлеуше и Десингерице! Дива на енглеском сасула тешке ријечи, а он не зна шта га снашло

12.05.2026 17:44

Пјевач Драгомир Деспић Десингерица
Пјевачица Јелена Карлеуша често привлачи пажњу јавности, посебно због свог бритког језика и способности да свакоме каже оно што заиста мисли.

Тако се она нашла у расправи са музичким извођачем Драгомиром Деспићем Десингерицом, за ког каже да не разумије музику.

Како су обоје чланови жирија "Пинкових звезда", често се дешава да њихови разговори постану вирални, а сада су подигли свађу на "виши ниво".

Наиме, дива је на енглеском разговарала са репером, а њихов окршај је привукао пажњу многих, посебно на друштвеним мрежама.

Расправа почиње тако што Деспић објашњава Карлеуши да постоји неразумијевање због другачијег виђења на поједине такмичаре, потом, свађа ескалира у увреде.

- Не разумијем - каже Десингерица Јелени.

- Ти не разумијеш шта? - питала је Карлеуша.

- Ромски језик - одговорио јој је он.

- Ромски језик? Па ти не разумијеш музику, мој пријатељу, мој ћелави, ружни пријатељу - закључила је Јелена.

Овај разговор је многе насмијао, а њих двоје, без обзира на околности односа, дефинитивно знају да направе добар шоу.

Коментари испод су се само низали, већина је била одушевљена Јеленом уз емотиконе круне и смајлија који плачу од смијеха.

"Ово му је наук"

Подсјетимо, када је Јелена једном од прилика долазила на снимање Пинкових звезда, прокоментарисала је скандал у којем се нашао репер Драгомир Деспић Десингерица након што су му на наступу у Врању донијели живо јагње, због чега су против њега поднијете три кривичне пријаве.

- Требао је боље да одреагује, да апелује и заустави свој наступ да се животиња склони на сигурно. То није мјесто за младу јагње, против сам малтретирања и злостављања и да се животиње кољу и једу. Требало је боље да реагује а и ово ће му бити за наук, а и свим власницима локала да се такве ствари не понове, јер је животиња вероватно била јако јако уплашена. Срцепарајуће је то гледати. Са друге стране апелујем на све лицемјере и душебрижнике који се згражавају над том сценом, а ждеру месо да размисле - закључила је Карлеуша тада за Телеграф.

Олупала му јаје у главу

Подсјећамо, на велики хришћански празник, Васкрс, обележио се и у Пинковим звијездама.

Тим поводом, наша екипа је тада организовала је њихово заједничко туцање јајима, а атмосфера је била и више него занимљива. Најгласнија током победа била је Јелена, а посебно јој је било драго кад је успела да у туцању побједи Деспића.

- Ово није јединствена прилика да се Деспић и ја туцамо јајима, биће још прилика за туцање... јединствених - кроз осмијех нам је рекла ЈК.

- Јелена је разбила само једно јаје - истакао је Десингерица, а Јелена се надовезала:

- Треба сад и ово друго, па ће бити још прилика да покуша. Желим да му разбијем и друго јаје. Увијек желим све комплетно да разбијем. Он је човек са два јаја, а не са једним - поентирала је Карлеуша.

- Она је комплетна жена, бајо. Тражим комплетне ствари - закључио је трепер.

