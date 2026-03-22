Босанац напустио емисију: Непоштовање га избацило из такта

22.03.2026
11:12
Драгомир Деспић Десингерица, често своје колеге из жирија такмичења Пинкове звезде, избаци из такта. Ове суботе Драган Стојковић Босанац није могао да допусти непоштовање репера, па је напустио снимање.
Све је почело након што је један од кандидата завршио своје представљање, па су услиједили коментари жирија.
Како се може видјети у емисији до ове свађе дошло је када је Босанац на шаљив начин прокоментарисао Десингерицу, а репера је његов коментар узбудио па је кренуо у напад
- Прва пјесма ти је одлична, кокетирао си. Отпјевао си за десетку. Е сад долази онај тежи дио, строфа у пјесми "Мотори", био си низак, то ови који не чују сад ће чути, био си пун енергије и снаге. Један коментар овог провидног (Десингерице), то кажу пјевачи и полупјевачи... - коментарисао је Босанац.
Видно погођен овим прозивкама, Десингерица је упао у ријеч старијем колеги и покушао да га прекине: "- Не, не, не".
Композитора је изнервирало реперов покушај да га прекине, па му се поново обратио
- Немој да причаш, бићеш избачен, буди пристојан, иди кући, научи се пристојности, држи виљушку и нож! Нећу да те слушам, ти си једна незналица - драо се Босанац.
Тренутак који је био пресудан да Драган напусти емисију је изјава Деспића: А ти си један "шабан"
Драган је у бијесу демонстративно напустио своју столицу, остављајући све присутне у потпуном шоку.
Након што је Милорад Васић завршио свој наступ и добио само једно "Не" од Десингерице, дошло је до жестоке расправе између Деспића и Босанца, тако да је Босанац у једном тренутку и напустио своју столицу
Наиме, након наступа Милорада Васића, дошло је до несугласица између Драгомира Деспића Десингерице и Јелене Карлеуше, јер нису могли да се усагласе ко ће први да коментарише кандидата.
Десингерица није одустајао од тога да први говори, због чега је водитељка Бојана Лазић одустала од најаве кандидата, те отишла са бине.
- Деспић ће да води програм - рекла је Бојана и сјела на мјесто.
- Нико ти није дао ријеч - рекла је Јелена Десингерици, који је све вријеме покушавао да дође до ријечи.
- Вокално ми је пријало све, али твој наступ и презентовање је језиво, као да вучеш катетер, нема емоција - рекао је Десингерица.
- Кандидат се најављује прије коментара жирија - навела је водитељка.
