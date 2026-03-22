Објављен снимак хапшења Џастина Тимберлејка

22.03.2026

09:07

Фото: Printscreen/X

Снимак хапшења америчког пјевача Џастина Тимберлејка, којег је полиција у јуну 2024. године у мјесту Саг Харбор, у области Хемптонс, зауставила због сумње да је возио под дејством алкохола, након што је, према наводима полиције, прошао знак „стоп“ и скренуо из своје траке, објављен је данас.

На видео-снимку, како наводи Скај њуз, види се како амерички поп пјевач има потешкоћа да изврши тестове трезвености које су му наложили полицијски службеници, укључујући ходање по правој линији и стајање на једној нози.

„Ово су заиста тешки тестови“, рекао је Тимберлејк током тестирања.

Полиција је претходно саопштила да је пјевач заустављен након што је у центру мјеста прошао знак „стоп“, скренуо из своје траке и изашао из свог возила марке БМВ, при чему се, како се наводи, осјећао мирис алкохола.

Тимберлејк је полицајцима рекао да је попио један коктел мартини и да је пратио пријатеље ка њиховим кућама у мјесту које се налази око 160 километара источно од Њујорка, наводи Танјуг.

На питање полицајца зашто се налази у том мјесту, одговорио је да је у току његова свјетска турнеја.

На додатно питање чиме се бави, Тимберлејк је уз застајкивање рекао: „Тешко је објаснити… свјетска турнеја. Ја сам Џастин Тимберлејк.“

На снимку се види како му полицајци налажу да хода по правој линији и да подигне једну ногу, док он у појединим тренуцима дјелује узнемирено и извињава се, наводећи да му срце убрзано куца.

„Бићу овдје цијелу ноћ? Ви сте луди, човјече“, рекао је Тимберлејк након што му је саопштено да ће задржавање трајати преко ноћи.

Адвокати Тимберлејка претходно су покушали судским путем да спријече објављивање снимка, наводећи да би то „девастирало“ његову приватност откривањем „интимних, личних и осјетљивих детаља“, као и да би нанијело „тешку и непоправљиву штету“ његовој репутацији кроз „јавно исмијавање и узнемиравање“.

Међутим, у петак су признали да снимак „не представља неоправдано задирање у приватност“ према закону о доступности информација и сагласили су се да може бити објављен.

Тимберлејк је у септембру 2024. године признао кривицу за блажи саобраћајни прекршај у стању смањене способности.

У оквиру нагодбе, пристао је да учествује у кампањи јавне безбједности о опасностима вожње под дејством алкохола, а изречена му је новчана казна од 500 долара, 25 сати друштвено корисног рада и забрана управљања возилом у трајању од 90 дана.

