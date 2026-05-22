Зашто су хируршке униформе увијек у плавој или зеленој боји: Постоји важан разлог

22.05.2026 06:57

Фото: Pexel/ Jonathan Borba

Стручњаци објашњавају да ове боје помажу хирурзима да боље виде крв, смање напрезање очију и лакше уоче важне детаље током захвата.

Некада су љекари носили бијеле мантиле

Медицинско особље некада је готово искључиво носило бијеле униформе, али се то промијенило почетком 20. века.

Проблем је био у томе што јака бијела боја под рефлекторима операционе сале може да замори очи и изазове привремено „заслепљење“ након дугог гледања у црвену боју крви и ткива.

Плава и зелена су супротност црвеној боји

Најважнији разлог за прелазак на плаве и зелене униформе јесте чињеница да су те боје на супротној страни спектра од црвене боје крви. Због тога хирурзи лакше разликују нијансе црвене током операције и боље примећују промјене на ткиву и крвним судовима.

Како је објаснио студент урологије Хантер Нортон:

Ако имамо крв на црвеној одори, мислите ли да бисмо то могли добро видејти?

Очи се мање умарају током операције

Љекари током вишесатних операција непрестано гледају у црвену боју крви, због чега долази до замора очију. Плава и зелена помажу да се вид "одмори" и да хирурзи остану фокусирани дуже вријеме.

Стручњаци наводе да ове боје чак могу побољшати способност разликовања различитих нијанси црвене, што је изузетно важно током компликованих операција, пише Курир

Зелена и плава имају и психолошки ефекат

Поред практичне стране, ове боје д‌јелују смирујуће и на медицинско особље и на пацијенте. Зелена се посебно повезује са опуштањем и мањим осјећајем стреса, па се зато често користи у болницама и операционим салама.

Данас су стандард у болницама широм свијета

Због свих ових разлога плаве и зелене униформе постале су стандард у готово свим операционим салама широм свијета. Стручњаци сматрају да управо избор боје може доприњети већој прецизности и сигурнијем раду током хируршких захвата.

