Зашто су хируршке униформе увијек у плавој или зеленој боји: Постоји важан разлог

Стручњаци објашњавају да ове боје помажу хирурзима да боље виде крв, смање напрезање очију и лакше уоче важне детаље током захвата.
Медицинско особље некада је готово искључиво носило бијеле униформе, али се то промијенило почетком 20. века.
Проблем је био у томе што јака бијела боја под рефлекторима операционе сале може да замори очи и изазове привремено „заслепљење“ након дугог гледања у црвену боју крви и ткива.
Најважнији разлог за прелазак на плаве и зелене униформе јесте чињеница да су те боје на супротној страни спектра од црвене боје крви. Због тога хирурзи лакше разликују нијансе црвене током операције и боље примећују промјене на ткиву и крвним судовима.
Ако имамо крв на црвеној одори, мислите ли да бисмо то могли добро видејти?
Очи се мање умарају током операције
Љекари током вишесатних операција непрестано гледају у црвену боју крви, због чега долази до замора очију. Плава и зелена помажу да се вид "одмори" и да хирурзи остану фокусирани дуже вријеме.
Стручњаци наводе да ове боје чак могу побољшати способност разликовања различитих нијанси црвене, што је изузетно важно током компликованих операција, пише Курир
Зелена и плава имају и психолошки ефекат
Поред практичне стране, ове боје дјелују смирујуће и на медицинско особље и на пацијенте. Зелена се посебно повезује са опуштањем и мањим осјећајем стреса, па се зато често користи у болницама и операционим салама.
Данас су стандард у болницама широм свијета
Због свих ових разлога плаве и зелене униформе постале су стандард у готово свим операционим салама широм свијета. Стручњаци сматрају да управо избор боје може доприњети већој прецизности и сигурнијем раду током хируршких захвата.
