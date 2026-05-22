Погубљење убице прекинуто након сат времена: "Грчио се и јецао"

Гувернер савезне државе Тенеси одобрио је једногодишње одгађање извршења смртне казне Тонију Карутерсу након што је јучерашњи покушај погубљења смртоносном инјекцијом прекинут јер службеници више од сат времена нису успјели пронаћи вену.
Марија ДеЛиберато, адвокатица Тонија Карутерса, рекла је да га је видјела како се „грчи и јеца“ док су службеници покушавали пронаћи вену, те додала да је било „страшно“ то гледати. ДеЛиберато је разговарала с новинарима када је објављено одгађање извршења, након чега је почела плакати. „То је невјероватно. Јако сам захвална“, нагласила је.
У писаном саопштењу Министарство казненог система Тенесија навело је да је медицинско особље брзо успоставило примарну интравенску линију, али није успјело пронаћи одговарајућу вену за резервну линију, како налаже државни протокол за извршење смртне казне. Покушаји постављања централне линије такође су пропали, након чега су службеници обуставили погубљење.
Карутерсови адвокати затражили су од савезног суда и Врховног суда Тенесија да зауставе извршење казне, тврдећи да континуирани покушаји приступа вени представљају „окрутно и неуобичајено кажњавање“.
Америчке савезне државе већ су више пута морале одустати од погубљења због сличних проблема. У Ајдаху су 2024. чланови медицинског тима осам пута покушали успоставити интравенску линију за погубљење Томаса Крича, једног од затвореника с најдужим стажом на смртној казни у САД-у, прије него што су одустали. Гувернер Ајдаха Бред Литл потом је потписао закон којим је стријељање постало примарна метода извршења смртне казне у тој држави.
У Алабами је гувернерка Кеј Ајви обуставила егзекуције на неколико мјесеци након што су службеници 2022. морали прекинути погубљење Кенета Јуџина Смита смртоносном инјекцијом. Био је то трећи пут од 2018. да Алабама није успјела провести погубљење због проблема с интравенским линијама.
Педесетседмогодишњи Карутерс осуђен је на смрт након што је проглашен кривим за отмице и убиства Марселоса Андерсона, његове мајке Делоис Андерсон и Фредерика Такера 1994. године. Током суђења бранио се сам, након што се више пута жалио на адвокате које му је додијелио суд и пријетио неколицини њих.
Није постојао физички доказ који би Карутерса директно повезивао с убиствима, а осуђен је углавном на основу свједочења особа које су тврдиле да су га чуле како признаје или описује злочине.
Међу њима је био и мушкарац за којег се касније открило да је полицијски доушник те је медијима рекао да је био плаћен за своје свједочење. Саоптужени Џејмс Монтгомери такође је првобитно био осуђен на смрт заједно с Карутерсом, али му је казна касније преиначена те је 2015. пуштен из затвора, показују судски документи.
Власти су тврдиле да је Марселос Андерсон био дилер дроге те да је Карутерс покушавао преузети илегалну трговину дрогом у њиховој четврти у Мемфису. Карутерсови адвокати навели су да су „параноја и делузије“ њиховог клијента онемогућавале сарадњу с адвокатима које му је додијелио суд, но судија је такво понашање сматрао намјерним.
Врховни суд Тенесија током жалбеног поступка навео је да су Карутерсови поступци пред поротом били увредљиви и самодеструктивни, али да се у ситуацији у којој се нашао, нашао властитом кривицом.
Карутерсови адвокати тврдили су у судским поднесцима да њихов клијент вјерује како влада блефира око његовог погубљења како би га присилила да прихвати споразум о признању кривице који постоји само у његовој глави.
На тај начин, сматрао је Карутерс, држава може избјећи исплату милиона долара које му наводно дугује. Према судским документима, увјерен је да су и његови адвокати дио завјере против њега те одбија чак и разговарати с њима.
