Ово су грешке због којих веш послије прања има непријатан мирис

Иако користите квалитетан детерџент, омекшивач и исправну веш машину, понекад се може догодити да одјећа након прања и сушења ипак има неугодан мирис.
Узрок најчешће није сам процес прања, већ начин на који се веш суши и услови у којима стоји након прања.
Један од најчешћих разлога је предуго задржавање мокрог веша у машини или корпи за веш. Влага која остаје заробљена у тканини погодује развоју бактерија и буђи, због чега одјећа може попримити устајали мирис који се мијеша с мирисом детерџента или омекшивача.
Проблем може настати и ако се веш суши у затвореној просторији без довољно свјежег зрака. Када нема провјетравања или циркулације зрака, влага спорије испарава из тканине, па одјећа остаје дјелимично влажна и након сушења.
Дебљи комади одјеће попут дуксерица, пешкира или одјеће од синтетике посебно су склони задржавању влаге у унутрашњим влакнима. Ако су ствари превише збијене на сушилици или једна преко друге, зрак не може допријети до свих дијелова тканине, што додатно успорава сушење, пише Кликс
Неугодан мирис могу изазвати и остаци детерџента или омекшивача који се не исперу у потпуности. Такве наслаге задржавају влагу и стварају погодно окружење за развој бактерија. Такођер, неправилно одржавана веш машина, посебно гумени дијелови и ладице за детерџент, може пренијети неугодне мирисе на одјећу.
Како би веш након прања остао свјеж, препоручује се да га извадите из машине одмах по завршетку циклуса прања те да га сушите у прозрачној просторији или на отвореном. Додатна центрифуга може помоћи да одјећа изађе сувља из машине, чиме се скраћује вријеме сушења.
Редовно чишћење веш машине, кориштење одговарајуће количине детерџента и довољно простора између комада одјеће током сушења могу значајно смањити појаву неугодних мириса. Када год је могуће, сушење на свјежем зраку и сунцу је најбољи начин да одјећа задржи свјежину након прања.
