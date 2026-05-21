Ево због чега парфем никада не треба прскати на врат

Свакодневна употреба парфема постала је готово аутоматски ритуал — неколико прскања прије изласка из куће и мирис који нас прати током цијелог дана.
Међутим, мјесто на које наносимо парфем често бирамо без много размишљања, а једна од најчешћих навика јесте прскање директно на врат.
Ипак, врат није само „још једна површина коже“. Испод њега се налази штитна жлијезда, важан дио ендокриног система који учествује у регулацији метаболизма, енергије, тјелесне температуре и хормонске равнотеже.
Због тога се све чешће поставља питање да ли свакодневно наношење парфема и других козметичких производа на ово подручје може имати шири утицај на организам.
Кожа врата сматра се посебно осјетљивом јер је тања и пропуснија од коже на многим другим дијеловима тијела. Уз то, ово подручје има богату мрежу крвних судова, због чега брже реагује на спољне утицаје попут парфема, крема и других козметичких препарата.
Због тога дерматолози често савјетују додатни опрез при наношењу производа на врат, нарочито када је ријеч о концентрованим формулама или особама са осјетљивом кожом.
Парфеми су сложене мјешавине мирисних компоненти, растварача и стабилизатора. У научној литератури поједине хемикалије које се користе у парфемима помињу се као потенцијални ендокрини дисруптори — супстанце које могу утицати на хормонску сигнализацију.
Важно је нагласити да то не значи да је сваки парфем штетан нити да свакодневна употреба аутоматски доводи до здравствених проблема. Ефекти зависе од концентрације, учесталости коришћења, индивидуалне осјетљивости и укупног начина живота.
Међу супстанцама које се најчешће помињу налазе се фталати, који су често скривени под ознакама „мирис“ или „парфем“. Користе се како би мирис дуже трајао, али поједина истраживања показују да могу имитирати естроген и утицати на хормонски баланс.
Могући симптоми повезани са дуготрајном изложеношћу укључују:
У парфемима се могу налазити и синтетички мошуси попут галаксолида и тоналида, који се накупљају у масном ткиву и могу утицати на хормоне естрогена и андрогена.
Парабени, попут метилпарабена и пропилпарабена, такође се често наводе као слаби имитатори естрогена који се временом могу задржавати у организму.
Поред њих, стручњаци упозоравају и на бензофеноне, стирен и поједине конзервансе који ослобађају формалдехид, а који могу изазвати иритације коже, респираторне проблеме или хормоналне поремећаје.
