Logo
Large banner

Ево због чега парфем никада не треба прскати на врат

Аутор:

АТВ
21.05.2026 15:04

Коментари:

0
Провидна флашица у којој се налази парфем
Фото: Pixabay

Свакодневна употреба парфема постала је готово аутоматски ритуал — неколико прскања прије изласка из куће и мирис који нас прати током цијелог дана.

Међутим, мјесто на које наносимо парфем често бирамо без много размишљања, а једна од најчешћих навика јесте прскање директно на врат.

Доктор

Свијет

Д‌јечји хирург одушевио свијет: Малишане пред операцију облачи као суперхероје

Ипак, врат није само „још једна површина коже“. Испод њега се налази штитна жлијезда, важан дио ендокриног система који учествује у регулацији метаболизма, енергије, тјелесне температуре и хормонске равнотеже.

Због тога се све чешће поставља питање да ли свакодневно наношење парфема и других козметичких производа на ово подручје може имати шири утицај на организам.

Врат је једна од најосјетљивијих зона на тијелу

Кожа врата сматра се посебно осјетљивом јер је тања и пропуснија од коже на многим другим дијеловима тијела. Уз то, ово подручје има богату мрежу крвних судова, због чега брже реагује на спољне утицаје попут парфема, крема и других козметичких препарата.

oblacno vrijeme

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

Због тога дерматолози често савјетују додатни опрез при наношењу производа на врат, нарочито када је ријеч о концентрованим формулама или особама са осјетљивом кожом.

Шта се заправо налази у парфемима

Парфеми су сложене мјешавине мирисних компоненти, растварача и стабилизатора. У научној литератури поједине хемикалије које се користе у парфемима помињу се као потенцијални ендокрини дисруптори — супстанце које могу утицати на хормонску сигнализацију.

Важно је нагласити да то не значи да је сваки парфем штетан нити да свакодневна употреба аутоматски доводи до здравствених проблема. Ефекти зависе од концентрације, учесталости коришћења, индивидуалне осјетљивости и укупног начина живота.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

Хемикалије које изазивају забринутост

Међу супстанцама које се најчешће помињу налазе се фталати, који су често скривени под ознакама „мирис“ или „парфем“. Користе се како би мирис дуже трајао, али поједина истраживања показују да могу имитирати естроген и утицати на хормонски баланс.

Могући симптоми повезани са дуготрајном изложеношћу укључују:

  • хормонални дисбаланс
  • нередовне менструације
  • промјене расположења
  • проблеме са плодношћу
  • поремећаје рада штитне жлијезде.

У парфемима се могу налазити и синтетички мошуси попут галаксолида и тоналида, који се накупљају у масном ткиву и могу утицати на хормоне естрогена и андрогена.

Камиони србија блокада

БиХ

Нови уговор о граничним прелазима за лакши прелазак и бољу контролу границе

Парабени, попут метилпарабена и пропилпарабена, такође се често наводе као слаби имитатори естрогена који се временом могу задржавати у организму.

Поред њих, стручњаци упозоравају и на бензофеноне, стирен и поједине конзервансе који ослобађају формалдехид, а који могу изазвати иритације коже, респираторне проблеме или хормоналне поремећаје.

(Политика Магазин)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

парфем

Гдје напрскати парфем

здравље

Штитна жлијезда

организам

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Jovana Đorđević manekenka Callmelolita

Сцена

Нуде јој 500 евра да спавају с њом: Ово је најзгоднија Српкиња, њено тијело оставља без даха

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.

Република Српска

Огласио се Кремљ о резултатима посјете Путина Кини

1 ч

0
Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

Република Српска

Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

1 ч

0
Полиција Србија

Србија

Рањавање познатог угоститеља планирана ликвидација: Плаћено 100.000 евра?

1 ч

1

Више из рубрике

Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

Савјети

Ево зашто се на Спасовдан једе цицвара: Наши стари су вјеровали да призива оно што им је најважније

17 ч

0
поврће, краставци парадајз фрижидер храна

Савјети

Помоћу ове методе продужите свјежину и хрскавост краставаца и до двије седмице

1 д

0
свјеже пилеће месо пилетина

Савјети

Да ли је заиста потребно прати сирову пилетину прије пржења

1 д

0
Машина за прање веша

Савјети

Један зачин може вратити боју одјећи која је изблиједила

1 д

0

  • Најновије

16

00

Више од 61 милион КМ за пројекте у 17 општина и градова Српске

16

00

Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

15

57

Изненадила фанове: Бресквица продаје луксузне ствари из свог ормара:

15

50

Стравичан случај насиља у Српској: Дјечак тукао вршњака, остали снимали

15

47

Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner