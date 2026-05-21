Нови уговор о граничним прелазима за лакши прелазак и бољу контролу границе

АТВ
21.05.2026 14:45

камиони из србије блокирали границе
Фото: Tanjug / AP

Савјет министара усвојио је данас извјештај о преговорима за закључивање уговора између БиХ и Хрватске о граничним прелазима, који ће ојачати сарадњу двије земље, те обезбиједити услове за лакши прелазак границе и за ефикасан систем контроле.

Предложеним уговором дефинисано је шест граничних прелаза за међународни путни промет путника и робе која, у складу са мјеродавним законодавствима уговорних странака, подлијеже инспекцијским контролама и надзору, те 17 граничних прелаза за међународни путни промет путника и робе.

Дефинисано је и пет граничних прелаза за међународни жељезнички промет путника и робе, те 20 граничних прелаза за међународни путни промет путника и 10 сталних граничних прелаза за погранични промет, саопштено је из Савјета министара.

Усвојени документ Министарство безбједности доставиће Предсједништву БиХ у даљу процедуру одлучивања, уз приједлог да се за потписницу одреди предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто, преноси Срна.

Уговор између БиХ и Хрватске о граничним прелазима превиђа његову привремену примјена од датума потписивања.

Из Савјета министара подсјећају да су преговори за закључивање уговора између БиХ и Хрватске о граничним прелазима започели крајем 2025. године, а позитивно су окончани крајем фебруара ове године.

