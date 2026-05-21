Амиџић: Желим да у БиХ више не дође ниједан високи представник

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас да жели да у БиХ не дође више ниједан високи представник из било које земље.
"Желим да га нема у БиХ, ни из Русије, ни Мађарске, ни САД, јер ако не можемо да функционишемо самостално онда се поставља питање каква је БиХ земља", изјавио је Амиџић новинарима, преноси Срна.
Одговарајући на питање о томе зашто БиХ још није повукла траншу из Плана раста, Амиџић је рекао да му је доста приче да ће БиХ изгубити милијарду евра европског новца, истичући да БиХ неће изгубити милијарду евра новца, већ кредита.
"Нико нама не поклања милијарду евра већ нам даје кредит. Ту имамо 280 милиона гранта, а остало је кредит", рекао је Амиџић.
Он је појаснио да ЕУ каже за које пројекте се може користити новац, те да постоји ограничење у које ствари се новац може улагати.
Министар финансија и трезора је навео примјер Црне Горе која је поднијела захтјев за предфинансирање, повукла двије транше средстава и није потрошила ниједан евро кредита, те додао да не знају ни која им је каматна стопа на повучена средства, нити знају висину накнада.
"Нико никоме ништа не даје бесплатно. ЕУ нама ништа не даје бесплатно већ даје кредите", нагласио је Амиџић.
Он је рекао да се предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто залаже за успостављање и поштовање европских стандарда у различитим областима, наводећи да су много већи бенефити тога од 200 милиона евра кредита.
"Новац није проблем и има га вишка. Када нисте високо задужени онда немате проблем да обезбиједите финансирање и то сте имали прилику да видите када је у питању Влада Републике Српске, а и Влада ФБиХ је изашла на Лондонски берзу", закључио је Амиџић.
