Logo
Large banner

Могуће ново поскупљење лијекова у БиХ

Аутор:

АТВ
21.05.2026 15:01

Коментари:

0
Лијекови
Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Грађане Босне и Херцеговине већ од јуна могла би дочекати нова поскупљења лијекова, након што су у земљама региона забиљежена повећања цијена фармацеутских производа. Како упозоравају из Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, раст цијена у Србији, Хрватској и Словенији директно утјече и на формирање максималних велепродајних цијена лијекова на домаћем тржишту.

Из Агенције су раније појаснили да се цијене лијекова у БиХ одређују на основу просјека цијена из референтних земаља региона, због чега свако повећање у тим државама аутоматски отвара простор за корекције и у БиХ.

"Када у тим земљама долази до повећања цијена лијекова, долази до повећања и максималне велепродајне цијене лијека у БиХ, и самим тим произвођачи добијају простор за подизање цијена лијекова", навели су из Агенције.

Стручњаци упозоравају да би највећи удар могли осјетити генерички лијекови, који се користе у лијечењу најчешћих болести попут дијабетеса, хипертензије и срчаних обољења, јер имају малу профитну маржу. С друге стране, научници упозоравају да су остаци антибиотика и других лијекова све присутнији у води и околишу, што повећава ризик развоја отпорности бактерија на антибиотике, због чега сматрају да су додатне мјере заштите неопходне.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

агенција за лијекове БиХ

поскупљење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Doktor i dječak maleni pacijent

Свијет

Д‌јечји хирург одушевио свијет: Малишане пред операцију облачи као суперхероје

1 ч

0
Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

1 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

1 ч

2
камиони из србије блокирали границе

БиХ

Нови уговор о граничним прелазима за лакши прелазак и бољу контролу границе

1 ч

0

Више из рубрике

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

Друштво

Сутра промјенљиво облачно уз сунчане периоде

1 ч

0
Туча на матури у Цазину

Друштво

Маме се потукле на матури у Цазину, очеви их раздвајали

2 ч

0
колач десерт рецепт храна савјет

Друштво

Направите преврнути колач с јабукама: Спој мирисног пуњења, меканог бисквита и лаганог шлага

2 ч

0
Киша

Друштво

Главобоља и неспавање: Какво нас расположење очекује сутра?

4 ч

0

  • Најновије

16

00

Више од 61 милион КМ за пројекте у 17 општина и градова Српске

16

00

Србија уводи концепт флексибилног кориштења ваздушног простора

15

57

Изненадила фанове: Бресквица продаје луксузне ствари из свог ормара:

15

50

Стравичан случај насиља у Српској: Дјечак тукао вршњака, остали снимали

15

47

Путин: Нуклеарно оружје мора да чува суверенитет Русије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner