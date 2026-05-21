Могуће ново поскупљење лијекова у БиХ

Грађане Босне и Херцеговине већ од јуна могла би дочекати нова поскупљења лијекова, након што су у земљама региона забиљежена повећања цијена фармацеутских производа. Како упозоравају из Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ, раст цијена у Србији, Хрватској и Словенији директно утјече и на формирање максималних велепродајних цијена лијекова на домаћем тржишту.
Из Агенције су раније појаснили да се цијене лијекова у БиХ одређују на основу просјека цијена из референтних земаља региона, због чега свако повећање у тим државама аутоматски отвара простор за корекције и у БиХ.
"Када у тим земљама долази до повећања цијена лијекова, долази до повећања и максималне велепродајне цијене лијека у БиХ, и самим тим произвођачи добијају простор за подизање цијена лијекова", навели су из Агенције.
Стручњаци упозоравају да би највећи удар могли осјетити генерички лијекови, који се користе у лијечењу најчешћих болести попут дијабетеса, хипертензије и срчаних обољења, јер имају малу профитну маржу. С друге стране, научници упозоравају да су остаци антибиотика и других лијекова све присутнији у води и околишу, што повећава ризик развоја отпорности бактерија на антибиотике, због чега сматрају да су додатне мјере заштите неопходне.
