Фоча и званично добила статус града; Вукадиновић: Почиње нова ера развоја

Фоча је успјела да постане оно о чему је сваки њен грађанин маштао годинама, да постане град и формално буде центар Старе Херцеговине и Горњег Подриња, изјавио је начелник општине Милан Вукадиновић.
"То су били снови многих мојих претходника, али је исто и успјех, како мене као начелника и првог градоначелника Фоче, тако и сваког нашег грађанина који је у било којој сфери и сегменту друштва допринио да и формално постанемо град. За сву нашу дјецу, становнике и будућа покољења ово је статус који ће сигурно донијети стратешку позицију Фочи у наредном периоду", истакао је Вукадиновић.
Вукадиновић је оцијенио да добијање статуса града са собом носи и велику одговорност, те обавезу свих појединаца да заједничким радом допринесу даљем развоју и унапређењу Фоче.
"Сматрам да треба да рјешавамо кључне инфраструктурне проблеме и ставимо на сто све оно што годинама мучи Фочу", рекао је Вукадиновић.
Навео је да у наредном периоду очекује рјешавање свих нагомиланих проблема, а као приоритет је издвојио путне комуникације.
"Сада као град Фоча сигурно треба и мора да тражи да регионални и магистрални путеви изгледају много боље. Имамо назнаке да ће се за рехабилитацију путне комуникације према Сарајеву издвојити око 19 милиона КМ. Најава је да ће у наредним данима бити расписан тендер, вриједан око 100 милиона евра, за пут Брод на Дрини-Шћепан Поље. Градња моста на ријеци Тари је у процесу реализације. Очекујемо и градњу пута према Тјентишту, развој туризма, рафтинга на Тари и рјешавање других нагомиланих проблема", рекао је Вукадиновић.
Фочу очекује, истакао је, асфалтирање свих градских улица које су у лошем стању, као и набавка додатне механизације за одржавање чистоће града.
Вукадиновић је истакао значај Медицинског и Православног богословског факултета, те Универзитетске болнице, који су и те како допринијели у поступку добијања статуса града.
"Градњом новог блока Медицинског факултета и новог блока Студентског центра биће ријешен недостатак смјештајних капацитета за студенте, али исто тако добићемо и нова радна мјеста. Улагањем у Универзитетску болницу обезбиједићемо најбоље услове за лијечење пацијената, те унаприједити наставну базу за Медицински факултет", рекао је Вукадиновић.
За наредни период Вукадиновић је најавио отварање Старачког дома, те установе намијењене дјеци са потешкоћама у развоју, преноси РадиоФоча.
Изразио је наду да ће својим залагањем Фочаци допринијети да град засија у пуном капацитету и настави да се развија.
Нова ера Фоче као града званично је почела, а пред локалним властима, институцијама и грађанима је период реализације стратешких пројеката који би требало да обезбиједе да град на ушћу Ћехотине у Дрину засија у свом пуном капацитету.
Закон о граду Фоча ступиће на снагу осмог дана од објаве у Службеном гласнику Републике Српске.
