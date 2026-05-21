Расписан јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма

21.05.2026 14:37

Министарство трговине и туризма Републике Српске обавјештава јавност да је расписан Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма, а у складу са Буџетом Министарства за 2026. годину и Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма („Службени гласник Републике Српске“, број 16/23).

Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката и активности које доприносе развоју и унапређењу туристичке понуде Републике Српске, а конкурсом су обухваћене сљедеће активности:

  • финансирање промотивних активности туристичких дестинација и учешће на туристичким манифестацијама у земљи и иностранству,
  • изградња туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре,
  • унапређење постојеће туристичке понуде,
  • подстицање домаћег и рецептивног туризма,
  • финансирање пројеката из области туризма и сродних дјелатности које се могу туристички валоризовати, као што су угоститељство, услужне, културне и спортске дјелатности,
  • финансирање редовних активности туристичких субјеката.

Министарство позива све заинтересоване субјекте који испуњавају услове прописане Уредбом да се пријаве на Јавни конкурс и искористе могућност подршке пројектима који доприносе развоју туристичког сектора Републике Српске.

Текст Јавног позива, услови учешћа, попис потребне документације и рокови за подношење пријава доступни су на интернет страници Министарства трговине и туризма на линку: http://skr.rs/zKrk.

