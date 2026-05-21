Право на посебну новчану накнаду могу остварити и борци и логораши

Аутор:АТВ
Коментари:0
На основу Закона о правима бораца, који је усвојен у парламенту Републике Српске, право на посебну новчану накнаду могу остварити и борци логораши за вријеме проведено у заробљеништву које се може рачунати најкасније до 19. јуна 1996. године, речено је у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Висина посебне новчане накнаде утврђује се множењем броја мјесеци проведених у заробљеништву и основице за обрачун борачког додатка, појашњавају у Министарству за Срну.
Народна скупштина Републике Српске синоћ је једногласно усвојила Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске по хитном поступку.
Основни циљ измјена и допуна је побољшање материјално-социјалног положаја борачких категорија у Републици Српској.
Овим законом омогућава се увођење статуса борца за припаднике Војске Републике Српске Крајине и сва права која из овог статуса произилазе.
Основица за обрачун свих примања мјесечних и годишњих предвиђена законом утврђује се у фиксном проценту од просјечне нето плате у Републици Српске из претходне године.
Основица за обрачун војних инвалиднина утврђује у проценту од 72 одсто од просјечне нето плате у Републици Српској и износиће 1.116 КМ.
Основица за обрачун борачких додатака и посебне новчане накнаде као новог права за борце која се уводи овим законом утврђује се у проценту од 0,327 одсто, што је пет КМ.
Овим Законом посебну новчану накнаду имаће борци са навршених 65 година који немају никаквих примања, изузев оних који имају примања добијена из социјалне заштите и РВИ од седме до десете категорије и по овом основу борац добијати дупли борачки додатак у износу од 10 КМ.
Овим Законом за борце се уводи право на бањску рехабилитацију што до сад није био случај, на исти начин како је то планирано за РВИ, породице погинулих бораца и цивилне жртве рата, док се за борце, РВИ, чланове породица погинулих бораца уводи право на легитимацију и електронску идентификациону картицу, а предвиђена је предност у кориштењу услуга у јавним установама.
Средстава за реализацију овог закона у односу на прошлу годину већа за око 120 милиона КМ.
Буџет у овој години ће достиће 600 милиона КМ, а у идућој години буџет за борачко-инвалидску заштиту износиће 700 милиона КМ, наводи се у образложењу овог законског рјешења.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Најновије
16
00
16
00
15
57
15
50
15
47
Тренутно на програму