Помоћу ове методе продужите свјежину и хрскавост краставаца и до двије седмице

20.05.2026 12:41

Фото: Pexel/ Wendy Wei

Краставци су незаобилазна намирница у многим домаћинствима, посебно током љетних мјесеци, али њихова свјежина често кратко траје ако се не складиште на правилан начин.

Један од једноставнијих начина за дуже очување свјежине јесте складиштење у затвореној посуди. Краставце је најбоље ставити у стаклену или пластичну посуду с поклопцем заједно са металном кашиком или виљушком.

Температура металне кашике мање је под утјецајем отварања и затварања врата и спријечит ће флуктуације температуре унутар краставца. На овај начин краставци могу остати свјежи и до двије седмице.

Такођер, корисно је ставити и папирни убрус у посуду како би упијао вишак влаге, што додатно помаже у очувању њихове хрскавости, пише Кликс

Важно је и гд‌је се краставци налазе у фрижидеру. Најбоље их је држати на средњој полици, док треба избјегавати стражњи дио фрижидера или близину замрзивача због превелике хладноће.

Краставце је препоручљиво држати одвојено од парадајза, јер он испушта етилен, гас који убрзава сазријевање и кварење других намирница. Етилен може убрзати пропадање поврћа и воћа и скратити његов вијек трајања. Уз неколико једноставних корака, краставци могу остати свјежи и хрскави знатно дуже него иначе, без губитка квалитета.

