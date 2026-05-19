Напитак од 2 састојка смањује апетит и убрзава варење: Раван стомак за само 21 дан

19.05.2026 17:43

Крупни план жене у превеликим фармеркама које симболизују губитак тежине у студијском окружењу.
Када покушавамо да смршамо, већина људи одмах размишља о дијетама, избацивању омиљене хране и напорним тренинзима. Међутим, стручњаци све чешће истичу да важну улогу имају и мале свакодневне навике - посебно оно што уносимо у организам одмах на почетку дана.

Управо зато посљедњих мјесеци велику пажњу привлачи једноставан напитак од само два састојка за који многи тврде да може помоћи код осјећаја надутости, преједања и успореног варења.

Ријеч је о комбинацији мљевеног ланеног сјемена и јогурта.

Зашто се ова комбинација сматра добром за организам?

Ланено сјеме познато је по великој количини влакана која могу допринијети дужем осјећају ситости и бољој покретљивости цријева.

Многи управо због тога примјећују да током дана имају мању потребу за грицкалицама и обилним оброцима.

Осим тога, влакна могу помоћи организму да лакше избаци вишак течности, па стомак често дјелује мање надуто и "лакше".

Важно је само да лан буде мљевен, јер се тако његове хранљиве материје много боље искориштавају.

Јогурт, са друге стране, садржи пробиотике који подржавају равнотежу цријевне микрофлоре и могу допринијети бољем варењу.

Све више истраживања показује да здрава цријевна флора има важну улогу у регулацији тјелесне тежине, апетита и метаболизма.

Како се припрема напитак?

Састојци:

  • 1 супена кашика мљевеног ланеног сјемена
  • пола шоље јогурта

Припрема је веома једноставна - ланено сјеме умијеша се у јогурт и смјеса се добро сједини.

Препоручује се да се напитак попије око пола сата прије доручка.

По жељи, може се користити и увече, приближно 30 минута прије спавања.

Колико дуго се користи?

Многи овај микс користе 21 дан узастопно, након чега праве паузу од најмање недјељу дана.

Наравно, стручњаци наглашавају да ниједан напитак сам по себи не може "истопити сало", али комбинација правилне исхране, кретања и добрих навика може допринијети бољем осјећају у стомаку, мањој надутости и лакшој контроли апетита.

Управо због тога овај једноставан спој лана и јогурта многи уводе као малу јутарњу рутину пред љето.

