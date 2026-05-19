Намирница коју никада не бисте требали припремати у непријањајућој тави

Квалитетна неприjањајућа тава незаобилазан је дио готово сваке кухиње и идеална је за припрему кајгане, палачинки или рибе.
пак, стручњаци упозоравају да није погодна за сваку врсту хране, а посебно издвајају одрезак као намирницу коју не би требало припремати у таквој тави.
Главни разлог лежи у веома високим температурама које су потребне како би месо добило хрскаву и карамелизовану корицу.
Стручњаци наводе да висока температура може озбиљно оштетити неприjањајући премаз таве.
"Осим ако тава није посебно намијењена за кување на високим температурама, препоручује се кориштење средње или ниже јачине ватре", објашњава Јоане Галагхер са кулинарског блога Инспиред Тасте.
Ауторица кувара Британи Мулинс упозорава да прегријавање може довести до разградње премаза и ослобађања штетних испарења, преноси Индекс.
Проблем представља и загријавање празне таве, што је чест корак приликом припреме одреска.
"Неприjањајуће таве веома брзо проводе топлоту, посебно ако су празне, а без хране или уља који би упили топлоту, премаз се с временом може оштетити", наводи Ерин Кларк.
Додатни проблем представљају и метални кухињски алати које многи користе током печења меса.
"Никада не користите метални прибор у непријањајућој тави јер се премаз може уништити веома брзо", упозорава Кат Марис из Грин Шефа.
Стручњаци зато препоручују да се за припрему одрезака користе таве од ливеног гвожђа или нерђајућег челика, док се непријањајуће таве чувају за јела која захтијевају ниже температуре, попут јаја, палачинки или рибе.
