Logo
Large banner

Намирница коју никада не бисте требали припремати у непријањајућој тави

Аутор:

АТВ
19.05.2026 11:19

Коментари:

0
Намирница коју никада не бисте требали припремати у непријањајућој тави
Фото: Unsplash

Квалитетна неприjањајућа тава незаобилазан је дио готово сваке кухиње и идеална је за припрему кајгане, палачинки или рибе.

пак, стручњаци упозоравају да није погодна за сваку врсту хране, а посебно издвајају одрезак као намирницу коју не би требало припремати у таквој тави.

Главни разлог лежи у веома високим температурама које су потребне како би месо добило хрскаву и карамелизовану корицу.

Висока температура

Стручњаци наводе да висока температура може озбиљно оштетити неприjањајући премаз таве.

"Осим ако тава није посебно намијењена за кување на високим температурама, препоручује се кориштење средње или ниже јачине ватре", објашњава Јоане Галагхер са кулинарског блога Инспиред Тасте.

Штетна испарења

Ауторица кувара Британи Мулинс упозорава да прегријавање може довести до разградње премаза и ослобађања штетних испарења, преноси Индекс.

Проблем представља и загријавање празне таве, што је чест корак приликом припреме одреска.

"Неприjањајуће таве веома брзо проводе топлоту, посебно ако су празне, а без хране или уља који би упили топлоту, премаз се с временом може оштетити", наводи Ерин Кларк.

Метални прибор

Додатни проблем представљају и метални кухињски алати које многи користе током печења меса.

"Никада не користите метални прибор у непријањајућој тави јер се премаз може уништити веома брзо", упозорава Кат Марис из Грин Шефа.

Стручњаци зато препоручују да се за припрему одрезака користе таве од ливеног гвожђа или нерђајућег челика, док се непријањајуће таве чувају за јела која захтијевају ниже температуре, попут јаја, палачинки или рибе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Савјети

Храна

тигањ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Спавање

Здравље

Једна навика прије спавања могла би знатно отежати успављивање

4 ч

0
ауто точак дизалица

Ауто-мото

Кинези имају рјешење: Када вам пукне гума, неће вам требати дизалица

21 ч

0
Јагоде

Савјети

Ево како да узгојите јагоде без сјемена и садница

1 д

0
Старење руке

Здравље

Научници: Људско тијело брзо стари у два животна периода

1 д

0

Више из рубрике

Вода у чаши

Савјети

Обратите пажњу на унос течности: Ево колико воде је потребно за мршављење и бољи метаболизам

13 ч

0
Комарац на стоји људској кожи

Савјети

Ову биљку зову ''спас за љето'': Тјера комарце и друге инсекте

15 ч

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Савјети

Додајте један састојак у шампон и спријечите опадање косе

19 ч

0
Грчка застава море љетовање

Савјети

Погледајте ово прије него кренете у Грчку! Секунда непажње и узеће вам СВЕ, чак и кофере из гепека

23 ч

0

  • Најновије

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

11

48

Нивес Целзијус "запалила" мреже у изрезаној хаљини: Дубоки деколте у првом плану

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner