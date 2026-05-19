Једна навика прије спавања могла би знатно отежати успављивање

Понекад, без обзира колико се трудили, једноставно не можете заспати ноћу, а један од разлога могао би бити и "скролање", бесконачно праћење негативних вијести пред спавање.
Како истиче "Health", нешто што многи људи користе за опуштање, заправо може бити кривац. Ево зашто ова уобичајена навика намијењена ублажавању стреса заправо погоршава ствари.
Ако волите лећи у кревет с телефоном или таблетом и прегледавати најновије вијести и догађаје, ова популарна навика може узети данак вашем менталном здрављу и вашем сну.
У online анкети проведеној на 2007 одраслих особа у јуну 2025. године, Америчка академија за медицину спавања (ААСМ) открила је да је 38 посто испитаника изјавило да им скролање погоршава сан ноћу. Ова навика највише је погодила младе одрасле особе у доби од 18 до 24 године, при чему је 46 посто пријавило проблеме са спавањем као посљедицу скролања прије спавања.
Друга студија пронашла је сличне резултате, а истраживачи су примијетили да скролањетакођер може узроковати значајну тјескобу, несигурност, страх и осјећаје нелагоде. Ти осјећаји затим узрокују људима проблеме с успављивањем и доводе до лоше квалитете сна.
Стручњаци кажу да плаво свјетло које емитирају екрани, у комбинацији с online садржајем који може изазвати разне негативне емоције, може преварити ваш биолошки сат да постане буднији. Ова појачана будност, која је понекад једнака дневној будности, ремети ваш циркадијални ритам и отежава успављивање, пише Кликс
Сљедећег дана можда се нећете осјећати ментално оштро и имат ћете проблема с концентрацијом. Такођер, можете имати главобољу, осјећати се нерасположено и бити додатно поспани.
Заправо, један тим истраживача примијетио је да "скролање" може довести до свега, од тјескобе, стреса и усамљености до проблема с пажњом, безнађа па чак и суицидалних мисли. Такођер су примијетили да "скролање" може узроковати страх од пропуштања па чак и бити повезан с номофобијом, односно страхом од губитка исправног мобитела.
Ако осјећате да вам скролинг омета сан, стручњаци за ментално здравље препоручују постављање ограничења у кориштењу телефона.
Покушајте користити апликацију за вријеме пред екраном која поставља ограничења у кориштењу друштвених мрежа, искључите пусх обавијести, поставите тимер за вријеме скролања или чак ставите телефон у авионски начин рада и у другу собу.
Потом потражите друге начине да испуните своје вријеме, попут читања књиге, слушања музике, рјешавања загонетки или бављења нечим опуштајућим, попут дубоког дисања.
Такођер бисте требали забранити скролање у кревету, посебно неких 30 минута до сат времена прије спавања. не само што плаво свјетло с екрана омета сан, већ и скролање кроз друштвене мреже вјероватно омета ваш сан. Одредите друго доба дана за овакве активности и поставите временско ограничење.
