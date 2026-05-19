Гачић чека дијете са дјевојком с којом је варао Гогу?

Пјевачица Гога Бабић окончала је брачну заједницу са својим колегом Марком Гачићем послије осам година заједничког живота.
Њихова романса сматрана је изузетно хармоничном, а сама прослава вјенчања остала је урезана у памћење јавности као један од најгламурознијих догађаја на домаћој јавној сцени.
Наиме, када су изговарали судбоносно "да" у цркви Покрова пресвете Богородице на Звездари, гдје су уједно и крстили своју ћерку, млада је блистала у богатој и раскошној венчаници.
Кума на вјенчању са пјевачицине стране била је њена колегиница и пријатељица Тамара Милутиновић, док је младожењи кумовао друг из дјетињства.
Поштујући народне обичаје, испред храма су их дочекали трубачи, а фолк звијезда Брена била је међу првим гостима која је заиграла уз музику са тада видно насмијаним и срећним младенцима.
С обзиром да је свадба била заказана само дан пред Бренин рођендан, младенци су ријешили да пјевачици приреде незаборавно изненађење и направе торту са њеним ликом.
Подсјетимо, о краху брака Марка и Гоге Гачић данима је брујала јавност. Њих двоје су недавно потписали папире за развод брака, а како сада преносе домаћи медији, Марко наводно чека дијете са новом партнерком.
Како се наводи, Марко и његова нова партнерка су пресрећни због тога што ће постати родитељи.
"Марко и његова партнерка су пресрећни. То су обоје жељели. Круна тајне љубави стиже за шест мјесеци. Будућа мама се осјећа одлично, а Марко јој испуњава све трудницке жеље. Мали број људи зна ову информацију, али сада ће сви да се радују - прича извор за Блиц.
