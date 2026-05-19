Logo
Large banner

Руси почињу тестирање нуклеарних снага

Аутор:

АТВ
19.05.2026 08:41

Коментари:

2
Руси почињу тестирање нуклеарних снага
Фото: X / NEXTA

Руске оружане снаге ће од данас до 21. маја извести вјежбе припреме и употребе нуклеарних снага у суочавању са пријетњом од агресије, уз учешће ракетних снага и авијације дугог домета, саопштило је Министарство одбране.

Истовремено ће бити обављена и заједничка обука за употребу нуклеарног наоружања распоређеног на територији Бјелорусије, наводи се у саопштењу.

У вјежбу су укључене ракетне стратешке снаге, Сјеверна и Пацифичка флота, команда далекометне авијације и дио снага Лењинградске и Централне војне области.

"У вјежби ће укупно бити укључено преко 7.800 комада војне опреме /наоружање, војна и специјална опрема/, укључујући преко 200 лансера ракета и више од 140 авиона", пише у објави и додаје да ће бити укључено и осам стратешких подморница.

Више од 64.000 људи биће обухваћено обуком за употребу нуклеарних снага у суочавању са агресијом.

Поред тога, током вјежби на полигонима на територији Русије биће лансиране балистичке и крстареће ракете, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

нуклеарно оружје

Владимир Путин

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Марија Захарова

Свијет

Захарова послала поруку Бриселу: Престаните са русофобијом па да преговарамо

13 ч

0
Сергеј Лавров Русија

Свијет

Лавров позвао УН да реагује на прогон Украјинске православне цркве

15 ч

0
Владимир Путин Русија

Свијет

Путин и Си ће потписати декларацију о успостављању мултиполарног свијета

18 ч

0
Сергеј Лавров Русија

Свијет

Лавров: Брисел не дозвољава рјешавање сукоба у Украјини

21 ч

0

Више из рубрике

Здравствени радници обучени у заштитну опрему почињу смјену у центру за лијечење еболе у ​​Бенију, Конго, 16. јула 2019.

Свијет

Епидемија се нагло шири, најмање 118 мртвих

4 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Земљотрес магнитуде 6 степени погодио острва Вануату

4 ч

0
Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

Свијет

Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

13 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова послала поруку Бриселу: Престаните са русофобијом па да преговарамо

13 ч

0

  • Најновије

12

10

Окончан увиђај на мосту у Градишци, саобраћај обустављен

12

04

Видовић: Одлука да пензионери плаћају здравствено осигурање биће стављена ван снаге

11

56

"Аутопутеви Српске": Престати са опструисањем новог моста у Градишци

11

52

Минић: Ово је доказ иживљавања какав досад није виђен

11

51

Шпирић: Мост у Градишци је одраз политичке уцјене

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner