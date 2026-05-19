Руси почињу тестирање нуклеарних снага

Аутор:АТВ
Коментари:2
Руске оружане снаге ће од данас до 21. маја извести вјежбе припреме и употребе нуклеарних снага у суочавању са пријетњом од агресије, уз учешће ракетних снага и авијације дугог домета, саопштило је Министарство одбране.
Истовремено ће бити обављена и заједничка обука за употребу нуклеарног наоружања распоређеног на територији Бјелорусије, наводи се у саопштењу.
У вјежбу су укључене ракетне стратешке снаге, Сјеверна и Пацифичка флота, команда далекометне авијације и дио снага Лењинградске и Централне војне области.
"У вјежби ће укупно бити укључено преко 7.800 комада војне опреме /наоружање, војна и специјална опрема/, укључујући преко 200 лансера ракета и више од 140 авиона", пише у објави и додаје да ће бити укључено и осам стратешких подморница.
Више од 64.000 људи биће обухваћено обуком за употребу нуклеарних снага у суочавању са агресијом.
Поред тога, током вјежби на полигонима на територији Русије биће лансиране балистичке и крстареће ракете, преноси Срна.
