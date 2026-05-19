Отимао је дјецу, убијао их и јео: Језива прича о угледном старцу

На почетку 20. вијека, Америка је вјеровала да су њени највећи страхови резервисани за гангстере и мафију. Али прави ужас вребао је у облику мршавог, сједокосог, тихог старца. Алберт Фиш, човјек који је деценијама живио готово непримјећено, постао је симбол једног од најмрачнијих поглавља америчке криминалне историје.
Био је тих, повучен, религиозан. А иза затворених врата - предатор.
Рођен 19. маја 1870. године у Вашингтону, као Хамилтон Хауард Фиш, касније је узео име Алберт. Његово дјетињство обиљежило је сиромаштво и боравак у сиротишту. Током цијелог живота радио је разне послове, оженио се и имао шесторо дјеце. Комшије су га описивале као ненаметљивог и тихог човјека.
Али током година, Фиш је развио тешке менталне поремећаје, садистичке и мазохистичке склоности и опсесију дјецом. У својим каснијим признањима, тврдио је да је напао или покушао да нападне велики број дјеце широм Сједињених Држава. Полиција је успјела да докаже само дјелић његових злочина.
Прва жртва касније повезана са Албертом Фишем био је осмогодишњи Франсис Мекдонел. Дјечак је нестао 14. јула 1924. године на Стејтен Ајленду, а потрага је завршена најгорим могућим исходом. Неколико дана касније, његово тијело је пронађено у шумовитом подручју, брутално претучено. Преминуо је 17. јула 1924. године од задобијених повреда. Полиција тада није успјела да пронађе починиоца. Тек деценију касније, током испитивања након хапшења, Фиш је признао убиство. До тада је случај остао нерјешена рана у локалној заједници.
Три године касније, 11. фебруара 1927. године, четворогодишњи Били Гафни из Бруклина је нестао. Посљедњи пут је виђен у ходнику стамбене зграде како се игра са другим дјечаком. Нестанак је покренуо велику потрагу, али никада није пронађен траг дјечака. Годинама касније, током испитивања, Фиш је изнио шокантне тврдње да је отео и убио дјечака. Иако је дао детаљан опис злочина, Билијево тијело никада није пронађено, а физички докази који би директно повезали Фиша са случајем никада нису обезбјеђени.
У оба случаја, заједнички именилац је био исти - злочин без починиоца, истрага без резултата и страх који се полако увлачио у свакодневицу њујоршких насеља.
Десетогодишња Грејс Бад нестала је са Менхетна 3. јуна 1928. Њен нестанак постао је један од најпознатијих случајева тог времена.
Све је почело огласом у новинама. Грејсин старији брат Едвард Бад тражио је посао на фарми како би помогао у издржавању породице. На оглас се јавио човјек који се представио као Френк Хауард - наводно богати фармер који жели да запосли младог човјека.
Дошао је у стан породице Бад, оставио је утисак љубазног и угледног старијег господина и разговарао о послу са Едвардом. Схвативши да је младић физички јак, промијенио је план. Споменуо је да иде на рођенданску забаву своје нећаке и предложио да поведе једну од дјевојака породице. Грејс је пошла са њим, обећавши да ће се вратити увече.
Никада се није вратила.
Годинама након нестанка Грејс Бад, случај је практично замро. Није било свједока, тијела, конкретног трага који би полицију одвео до починиоца. Онда је, у новембру 1934. године, породица примила писмо које је заувијек промијенило ток истраге.
Аутор се обратио Грејсиној мајци хладним, готово пословним тоном. У дугом и детаљном тексту, описао је како је одвео дјевојчицу из њеног стана, како ју је возом одвео ван града и како ју је намјерно изоловао прије него што ју је убио. Најмучнији дио писма садржао је експлицитне описе распарчавања и канибализма, написане без трунке кајања. У једном дијелу је чак изјавио да дјевојчица „није патила“, у перверзном покушају да увјери мајку којој се обраћао.
Писмо се завршавало потписом: Алберт Фиш.
Полиција је схватила да, упркос монструозном садржају, документ представља конкретан траг. Папир, мастило и коверта су анализирани. Истражитељи су успјели да утврде да је писмо послато из пансиона на Менхетну. Кључ је била газдарица, која се сјетила необичног старијег станара - мирног, уредног човјека који је тамо кратко боравио и који је дјеловао нервозно док је одлазио.
Тај опис се поклапао са особом коју су детективи већ имали у досијеу за раније пријаве злостављања дјеце.
Алберт Фиш је ухапшен 13. децембра 1934. године у свом дому. Када му је писмо указано, није порекао ауторство. У ствари, детаљно је потврдио све што је у њему написао.
Иронично, управо документ који је требало да додатно трауматизује породицу Бад постао је кључни доказ који је, након шест година тишине, довео до хапшења једног од најозлоглашенијих убица у америчкој историји.
Након хапшења 13. децембра 1934. године, Алберт Фиш је признао низ злочина, а током љекарског прегледа, полиција је открила још један језив детаљ. Рендгенски снимци су показали да је имао металне игле забодене у предјелу карлице. Он сам је тврдио да их је тамо поставио ради сексуалног узбуђења и самокажњавања. Љекари су избројали најмање двадесет њих, од којих неке никада нису извађене.
Суђење за убиство Грејс Бад почело је у марту 1935. године. Одбрана је инсистирала на неурачунљивости, наводећи његову тешку менталну патологију. Ипак, порота га је прогласила кривим 27. марта 1935. године.
Осуђен је на смрт. Погубљен је 16. јануара 1936. године у електричној столици у затвору Синг Синг у држави Њујорк. Према извјештајима из тог времена, дошло је до кратког техничког проблема током прве примјене електричне струје, наводно због металних игала у његовом тијелу које су ометале електрично коло. Након што је електрична струја поново примјењена, проглашен је мртвим.
Овим је окончана прича о једном од најозлоглашенијих серијских убица у Америци - али мит о „Сивом човјеку“ остаје дио најмрачнијих поглавља криминалне историје 20. вијека.
Алберт Фиш је упамћен као један од најмонструознијих убица у америчкој историји. Он сам је тврдио да је убио више дјеце него што је доказано, али многе његове изјаве никада нису потврђене.
Његов случај је показао колико дуго зло може да се крије иза обичног лица. У времену без модерне форензике и централизованих база података, Фиш је годинама избјегавао правду.
На крају, није откривен великом полицијском операцијом, већ једним писмом - хладним, прецизним и језивим. Писмом које је заувијек промијенило ток истраге и разоткрило човјека иза маске мирног старца.
