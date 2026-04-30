Ово је убица мале Ање (11): Завршио педагогију и радио са дјецом

Александар Малиновски (31), који се сумњичи да је убио дјевојчицу Ању (11) у области Краснодарске и тијело потом бацио у поље, студирао је педагогију и годину је радио са младима.
Александар је, према наводима пријатеља, раније патролирао улицама као дио добровољне патроле и радио на патриотском образовању тинејџера.
Вијест о његовом хапшењу шокирала је његове бивше колеге.
"Не могу да схватим све ове информације. Радио је са дјецом, а онда је урадио ово", рекла је Марија, која је раније радила са њим.
Прије око пет година, Малиновски је водио темерјукски огранак Козачког омладинског савеза, све док није прешао на боље плаћено радно мјесто у другој области.
Савез је појаснио да је он био на челу окружног огранка од новембра 2019. до маја 2021. Након одласка, није учествовао у активностима Козака и од тада нема никакву везу са њима. Организација се оградила од њега.
Познато је да је Малиновски засновао породицу прије четири године и објављивао је бројне фотографије са супругом на друштвеним мрежама. Судећи по тим фотографијама, често су путовали. Међу његовим праћењима истицале су се јавне странице посвећене манги и анимеу. Правио је и аутопортрете у том стилу.
Малу Ању коју је убио наводно од раније није познавао. Према изворима из истраге, Александар је живио у сусједном селу, удаљеном неколико километара од Ањиног.
Дјевојчицу је упознао 24. априла на улици у њеном селу Стрелка, а онда ју је, како се сумња, убацио у аутомобил и одвезао у сусједно село Бели. Током вожње ју је задавио, а потом сакрио тијело поред воденог подручја. Мотиви напада нису саопштени, али је Александар, према наводима, током испитивања признао кривицу.
Подсјетимо, дјевојчица је у петак дошла из школе и око 16 часова је питала родитеље да изађе напоље са другарима. Како је завршила све обавезе око школе, родитељи су је пустили. Међутим, дјевојчица се није вратила у договорено вријеме, па су родитељи изашли да је траже. Када је пао мрак, узнемирени су позвали полицију.
Око 700 полицајаца, спасилаца и волонтера учествовало је у вишедневној потрази која се проширила на готово 2.000 квадратних километара. Нажалост, јуче је беживотно тијело дјевојчице пронађено код локалног језера у близини села Бели.
Александар се терети за убиство малољетног лица које се налазило у беспомоћном стању и отмицу и пријети му доживотна робија.
