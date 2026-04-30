Logo
Large banner

Тетка без размишљања донирала бубрег свом братанцу и спасила му живот

Аутор:

АТВ
30.04.2026 09:43

Коментари:

0
Тетка и њен братанац коме је донирала бубрег гостују у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/TV Prva

Када је дјечија безбрижност нагло прекинута болешћу са само девет година, један несебичан чин љубави вратио је наду и осмијех на лице младом Михајлу Симићу. Његова тетка, Милена Веселиновић, постала је његов херој и спаситељка оног тренутка када му је донирала свој бубрег и тиме му продужила и спасила живот.

Захваљујући њеној невјероватној храбрости, Михајло је избјегао дугогодишње чекање на листи и мучне одласке на дијализу, те данас поново може да трчи и буде здраво дијете. Трансплантација је успјешно обављена у једној приватној болници. Михајло данас са осмијехом истиче да се осјећа неупоредиво боље и додаје:

– Осјећам се као да трансплантација није била прије девет мјесеци него прије двије године – радосно је рекао дјечак.

Само два мјесеца након интервенције, овај невјероватни дјечак вратио се својим уобичајеним активностима и сјео у клупе шестог разреда. Тамо су га испред школе са нестрпљењем дочекали најбољи другари Вук Коцић и Димитрије Богојевић, са којима је заједно ушао у учионицу. Упркос одсуству, Михајло је одличан ђак, а омиљени предмет му је српски језик.

Теткина храброст и несебичност

Када је сазнала да може да буде донор, тетка Милена се није двоумила ни једног тренутка и била је пресрећна што може да помогне. Признаје да се једино плашила могућности да јој на анализама пронађу неки здравствени проблем који би је спријечио у намјери да спаси братанца, с обзиром на то да донор мора бити потпуно здрав.

Њен опоравак је био изузетно брз јер је операција вађења бубрега обављена лапароскопски, што је минимално инвазивна процедура, па данас одлично функционише и уопште не примјећује недостатак једног органа.

галерија

Хероји у бијелим мантилима и снажна порука

Михајло и његова породица носе предивна искуства из болнице, гдје су љекари и медицинско особље били изузетно љубазни, пуни разумевања и пружали им огромну подршку. Дјечак се посебно сјећа доктора који га је непосредно пред операцију охрабрио и обећао му да ће кући отићи бољег здравља, због чега тог љекара данас сматра својим јунаком.

Своју и Михајлову причу племенита тетка Милена је закључила снажном поруком за све људе:

– Ако имате прилике да будете донор и помогнете неком свом блиском... покушајте. Живи се потпуно нормално са једним бубрегом, а спасите неком живот – рекла је она гостујућу на ПРВА ТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

донирање органа

тетка донирала орган братанцу

болница

трансплатација

породица

Коментари (0)
Large banner

