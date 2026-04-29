Нема масовног одласка из САЈ-а: МУП Србије демантује наводе

29.04.2026 22:15

Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је да су нетачни наводи појединих медија о наводном масовном одласку припадника Специјалне антитерористичке јединице (САЈ), наглашавајући да је ријеч о редовним кадровским промјенама.

Како се наводи, од новембра прошле године у јединицу је распоређено 10 службеника, док је у истом периоду 15 њих напустило САЈ, углавном због пензионисања или здравствених разлога. Четири припадника премјештена су у друге јединице.

„Дакле, не ради се о ‘масовном одласку’, већ о уобичајеним кадровским промјенама које се реализују у складу са законом и потребама службе“, истиче се у саопштењу.

Из МУП-а додају да је у току унутрашња реорганизација, као и да су поједина руководећа мјеста била упражњена и прије доласка садашњег команданта, што, како наводе, додатно оповргава тврдње да је тренутно стање посљедица новог руководства.

Посебно је наглашено да интересовање за рад у САЈ-у не мањка. На конкурс се пријавило више од 400 кандидата, али је строге тестове прошло тек 11.

„Јединицу могу да попуне искључиво најспремнији и најквалитетнији кандидати, што је у складу са највишим професионалним стандардима које САЈ негује“, наведено је.

Министарство најављује и нови конкурс у наредном периоду, уз поруку да остаје посвећено јачању капацитета и безбједности грађана.

