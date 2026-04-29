Јовица Станишић затражио пуштање на слободу

Некадашњи шеф Службе државне безбједности (СДБ) Јовица Станишић, којег је Међународни механизам за кривичне судове осудио на 15 година затвора затражио је пријевремено пуштање на слободу и упутио извињење за своје злочине.
У поднеску Станишића упућеном Механизму се наводи како је поступак против њега започео је његовом добровољном предајом и првим појављивањем пред МКСЈ у јуну 2003. године.
У захтјеву стоји да је на дан 10. марта ове године Станишић провео укупно око 3.650 дана, односно десет година у притвору, што представља двије трећине изречене казне.
"Станишић не тражи сaосјећање, већ само одређено разумијевање и мало милости. Има 76 година и нарушеног је здравља. Пријевремено пуштање на слободу омогућило би му мали, али непроцјењив, посљедњи период живота код куће са супругом и сином те у својој заједници. Насупрот томе, одбијање овог захтјева највјероватније би га осудило на усамљену смрт у удаљеном затвору", истакнуто је у захтјеву, преноси БИРН.
