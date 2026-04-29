Јовица Станишић затражио пуштање на слободу

29.04.2026 18:54

Некадашњи шеф Службе државне безбједности (СДБ) Јовица Станишић, којег је Међународни механизам за кривичне судове осудио на 15 година затвора затражио је пријевремено пуштање на слободу и упутио извињење за своје злочине.

У поднеску Станишића упућеном Механизму се наводи како је поступак против њега започео је његовом добровољном предајом и првим појављивањем пред МКСЈ у јуну 2003. године.

У захтјеву стоји да је на дан 10. марта ове године Станишић провео укупно око 3.650 дана, односно десет година у притвору, што представља двије трећине изречене казне.

"Станишић не тражи сaосјећање, већ само одређено разумијевање и мало милости. Има 76 година и нарушеног је здравља. Пријевремено пуштање на слободу омогућило би му мали, али непроцјењив, посљедњи период живота код куће са супругом и сином те у својој заједници. Насупрот томе, одбијање овог захтјева највјероватније би га осудило на усамљену смрт у удаљеном затвору", истакнуто је у захтјеву, преноси БИРН.

