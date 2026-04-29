ЕУ уводи апликацију која олакшава прелазак границе по ЕЕС систему

АТВ
29.04.2026 11:26

Фото: Танјуг/АП

Границе ка Европи више нису исте – пасоши се више не печатирају, већ се сваки улазак и излазак дигитално биљежи, уз обавезно сликање и отиске прстију.

Нови систем ЕЕС од априла је у потпуности уведен на спољним границама Европске уније и односи се и на грађане Србије. Међутим, умјесто да убрза прелазак граница, нови систем је направио гужве.

Из тог разлога, Европска унија уводи нову дигиталну услугу, која би путницима могла значајно да олакша прелазак границе. Ријеч је о апликацији ''Travel to Europe'', доступној за преузимање путем Гугл плеј и Епл стор платформи, чији је циљ смањење гужви и убрзавање процедура на граничним прелазима.

Проблем је што тренутно функционише само у двије земље – Шведској и Португалији.

Путници сада могу и унапријед да унесу податке путем апликације, како би убрзали прелазак границе, и са нестрпљењем очекују даље ширење система, а посебно укључивање Грчке, која је једна од најпосјећенијих дестинација за туристе из Србије и региона.

Директор Националне асоцијације туристичких агенција (Јута) Александар Сеничић објашњава да апликација убрзава процедуру јер се бар на граници прескаче физички унос података – основни подаци, слика пасоша, сопствена фотографија, одговори на основна питања – гдје идемо, колико остајемо и која је сврха путовања.

Грађани и у том случају морају да остављају отиске прстију.

Када је ријеч о Грчкој, још се не зна да ли је апликација компатибилна са њиховим софтвером, али коначан одговор се очекује до 20. маја.

Каже да када је ријеч о примени ЕЕС система, грађани су мислили да ће само једном морати да се региструју, али сваки пут кад прелазе границу морају да се сликају.

- Систем контролише дужину боравка и не можемо очекивати да прелазимо границу без контроле - рекао је Сеничић и додао да не треба дизати панику око тога јер је процедура продужена за отприлике један минут. Савјетује и да се користе алтернативни, мањи гранични прелази.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

