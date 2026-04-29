Logo
Large banner

Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

Аутор:

АТВ
29.04.2026 10:46

Коментари:

0
Лична и возачка карта на столу.
Фото: АТВ

Могућност убрзаног издавања личне карте у Босни и Херцеговини предложена је измјенама Закона о личној карти које су у парламентарну процедуру упутили посланици Саша Магазиновић и Денис Звиздић.

Из Клуба посланика СДП-а БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ саопштено је како предложене измјене не мијењају постојећи стандардни рок издавања, већ уводе додатну, опциону услугу за грађане који из оправданих разлога требају документ у најкраћем могућем року, уз плаћање накнаде за хитни поступак.

Како се наводи, у посљедње вријеме забиљежен је повећан број упита за убрзано издавање личних карата, посебно од младих брачних парова због промјене презимена, али и од грађана из дијаспоре који имају ограничено вријеме боравка у земљи.

Разлози за хитно издавање често су повезани са запошљавањем, студирањем, прибављањем путних исправа и другим административним потребама.

novac evri

Свијет

Просјечна плата у овој земљи је око 7.000 евра: Тренутно су ова занимања најтраженија

Предлагачи истичу да сличне процедуре већ постоје у државама региона и Европске уније, гдје грађани уз додатну накнаду могу добити личне документе у краћем року, што сматрају стандардом модерне и ефикасне јавне управе.

Наводе и како је предложено рјешење фискално неутрално и технички изводљиво те да представља корак ка модернизацији јавних услуга у Босни и Херцеговини. У припреми закона обављене су консултације с представницима ИДДЕЕА-е и Министарства цивилних послова БиХ.

Очекује се да ће оба дома Парламентарне скупштине БиХ разматрати приједлог по хитној процедури, с циљем његовог што скоријег усвајања, преноси Херцеговина.инфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner