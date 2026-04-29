Ево како ћете од сада пуно брже добити личну карту и шта то значи за ваш џеп

Аутор:АТВ
Коментари:0
Могућност убрзаног издавања личне карте у Босни и Херцеговини предложена је измјенама Закона о личној карти које су у парламентарну процедуру упутили посланици Саша Магазиновић и Денис Звиздић.
Из Клуба посланика СДП-а БиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ саопштено је како предложене измјене не мијењају постојећи стандардни рок издавања, већ уводе додатну, опциону услугу за грађане који из оправданих разлога требају документ у најкраћем могућем року, уз плаћање накнаде за хитни поступак.
Како се наводи, у посљедње вријеме забиљежен је повећан број упита за убрзано издавање личних карата, посебно од младих брачних парова због промјене презимена, али и од грађана из дијаспоре који имају ограничено вријеме боравка у земљи.
Разлози за хитно издавање често су повезани са запошљавањем, студирањем, прибављањем путних исправа и другим административним потребама.
Свијет
Предлагачи истичу да сличне процедуре већ постоје у државама региона и Европске уније, гдје грађани уз додатну накнаду могу добити личне документе у краћем року, што сматрају стандардом модерне и ефикасне јавне управе.
Наводе и како је предложено рјешење фискално неутрално и технички изводљиво те да представља корак ка модернизацији јавних услуга у Босни и Херцеговини. У припреми закона обављене су консултације с представницима ИДДЕЕА-е и Министарства цивилних послова БиХ.
Очекује се да ће оба дома Парламентарне скупштине БиХ разматрати приједлог по хитној процедури, с циљем његовог што скоријег усвајања, преноси Херцеговина.инфо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
2 ч0
Свијет
2 ч0
Тенис
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
13
15
13
08
13
08
13
05
13
04
Тренутно на програму