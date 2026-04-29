Крај априла доноси захлађење: Данас нагла промјена времена

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити умјерено до претежно облачно, а од подне се очекују локални пљускови.
Јутро ће бити промјенљиво облачно на истоку и југу уз сунчане периоде, а у осталим предјелима потпуно облачно уз слабу кишу на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Током дана биће свјежије уз падавине које се шире према истоку, а локално су могући и пљускови са грмљавином.
Увече у већини предјела биће облачно са слабом кишом.
У Херцеговини ће се већи дио дана задржати промјенљиво облачно вријеме уз сунчане интервале, а слаба киша је могућа само локално тек увече.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од три до девет, на југу до 12, а највиша дневна од 14 до 20, на југу до 25 степени Целзијусових.
