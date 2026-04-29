Дневни хороскоп: Шта нам звијезде данас поручују?

29.04.2026 07:41

Фото: pexels/Jean Neves

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

На послу можете ући у расправу око начина рада или одговорности. Они који су слободни могу нагло прекинути контакт са особом која им се допадала. Они који су у везама могу реаговати импулсивно на партнерове ријечи. Могућа је напетост, главобоља или пад енергије.

Бик

На послу можете имати осјећај да радите нешто што вам не прија. Они који су слободни могу бити резервисани за нова познанства јер им је потребан мир. Они који су у везама могу бити у ситуацији да партнер покрене разговор који им у том тренутку не одговара. Могућ је умор и потреба за одмором.

Близанци

На послу данас можете завршити више ствари одједном. Они који су слободни могу започети дописивање које се нагло мијења због једне реченице. Они који су у везама могу доживјети кратко захлађење у комуникацији. Могуће је ментално преоптерећење и пад концентрације.

Рак

На послу можете имати осјећај да вас неко критикује или тражи више него што је реално. Они који су слободни могу бити опрезнији у комуникацији с новим особама. Они који су у везама могу доживјети да партнер реагује оштрије него иначе. Могућа је осјетљивост стомака.

Лав

На послу вам неко може наметати начин рада који вам не одговара. Они који су слободни могу ући у интензиван контакт који брзо прелази у неслагање. Они који су у везама могу имати затезање због различитих ставова. Могућа је напетост у тијелу и потреба за пражњењем енергије.

Дјевица

На послу можете добити задатак који захтијева више времена него што имате. Слободни могу упознати особу која дјелује занимљиво, али затворено у комуникацији. Они који су у везама могу покушати разјаснити ситуацију, али партнер може одложити одговор. Могућа је нервоза и осјетљив стомак.

Вага

На послу можете добити двије обавезе одједном или захтјев у незгодном тренутку. Они који су слободни могу започети разговор који брзо прелази у неспоразум. Они који су у везама могу имати разилажење у мишљењима с партнером. Могућ је пад енергије.

Шкорпија

На послу ћете можда морати брзо реаговати, али ће се појавити препрека или застој. Они који су слободни могу ући у директан и интензиван разговор с новом особом. Они који су у везама могу отворити тему коју су дуго избјегавали. Здравље је стабилно.

Стријелац

На послу можете преузети више обавеза него што реално можете завршити. Они који су слободни могу добити поруку која их збуни или одведе разговор у нежељеном смјеру. Они који су у везама могу имати комуникацију која не иде у правцу који су очекивали. Могућ је умор и пад концентрације.

Јарац

На послу можете преузети туђу одговорност, јер неко не завршава свој дио посла. Они који су слободни могу бити у контакту с особом која тражи конкретне одговоре. Они који су у везама могу имати напет разговор који захтијева брзу одлуку. Могућа је укоченост и напетост.

Водолија

На послу можете добити информацију која вас тјера да промијените планове. Они који су слободни могу започети комуникацију која се прекида због неслагања. Они који су у везама могу доживјети разилажење у очекивањима с партнером. Здравље је стабилно.

Рибе

На послу можете имати осјећај да ствари не иду по плану и да морате мијењати приступ. Они који су слободни могу идеализовати особу па се разочарати њеном реакцијом. Они који су у везама могу осјетити мањак разумијевања од партнера. Могућ је пад енергије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

