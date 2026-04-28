Опасан гмизавац пронађен у срцу Европе: Убрзано се размножавају, називају их убицама

28.04.2026 22:11

Фото: Pixabay

Припадници опасне инвазивне врсте корњача из Сјеверне Америке поново су уочени у резервату Торе Флавија.

У приобалном подручју Рима поново су примијећене опасне корњаче (Chelydra serpentina), познате по врло јаком угризу, што је изазвало забринутост међу стручњацима и посјетиоцима заштићених природних зона. Најновији случајеви забиљежени су у природном резервату Торе Флавија, између Ладисполија и Ћерветерија, гдје су два примјерка уочена дуж стаза које свакодневно користе грађани и волонтери.

Неочекивано присуство ових животиња изненадило је и саме раднике у резервату. Ипак, стручњаци упозоравају да овакви налази нису изоловани.

Етолог Андреа Лунерти наводи да је током година уклонио више од 25 јединки, пронађених како у околини Рима, тако и у урбаним дијеловима града. Међу најнеобичнијим случајевима издваја корњачу остављену у фонтани једне стамбене зграде у насељу Монтеверде.

Према ријечима Корада Батистија, одговорног за управљање заштићеним подручјем, постоји могућност да су се ове животиње већ размножиле у природи. „С обзиром на ограничен простор, претпостављамо да су у питању потомци велике женке пронађене прије три године. Ако се то потврди, била би то прва генерација која се спонтано размножила у овом резервату“, објашњава Батисти.

Chelydra serpentina
Таква могућност додатно забрињава, јер је ријеч о инвазивној врсти која нема природне непријатеље у локалном екосистему. Због тога лако улази у конкуренцију с домаћим врстама и угрожава њихов опстанак одузимајући им храну и станиште.

Стручњаци најављују појачан надзор и научна истраживања. У плану је анализа морфологије и ДНК пронађених јединки како би се утврдило да ли су међусобно повезане.

Паралелно се развијају системи за хватање помоћу плутајућих замки које се постављају на површину воде и активирају када животиња изађе на сунце.

Додатну забринутост изазива и опасност по људе. Ова врста, поријеклом из Сјеверне Америке, сматра се једном од најопаснијих корњача на свијету. Има снажан оклоп, дугачак и изузетно покретан врат, као и оштар кљун којим може нанијети озбиљне повреде. Према ријечима надлежних из јединице Карабинијера за заштиту природе, угриз ове животиње може довести и до губитка прста.

Због тога је држање ових корњача у приватном власништву забрањено. Њихово присуство у природи најчешће је посљедица илегалне трговине егзотичним животињама и њиховог каснијег напуштања.

Надлежни апелују на грађане да буду опрезни: не прилазити животињама, не покушавати их ухватити и одмах обавијестити надлежне службе у случају да их примијете. Посебан опрез препоручује се власницима паса како би се избјегли потенцијално опасни сусрети.

Пронађени примјерци тренутно се налазе у Центру за биодиверзитет у Фољану, гдје ће остати под надзором и неће бити враћени у природу.

Стручњаци упозоравају да постоји реална могућност нових проналазака у овом подручју, због чега је неопходно стално праћење ситуације и већа информисаност јавности.

(РТС)

