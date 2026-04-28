Никада отворенији сукоб Трампа и Мерца: Ко је и ко ће бити понижен?

28.04.2026 21:26

Фото: Tanjug/AP/Jose Luis Magana/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц отворено и без задршке критиковао је Доналда Трампа и САД уз тврду да их је Иран надмудрио. Одговор није дуго чекао, предсједник САД се огласио на својој друштвеној мрежи.

Иранско руководство понизило је САД, оцијенио је њемачки канцелар Фридрих Мерц, сугеришући да Техеран за преговарачким столом надмудрује администрацију Доналда Трампа. Оштра процјена њемачког канцелара о застојима у америчко-иранским преговорима директно је у супротности са настојањима Трампа да ситуацију прикаже у позитивном свјетлу, а извјесно је да ће продубити и озбиљан трансатлантски јаз између САД и њених НАТО савезника, пише Гардијан (The Guardian).

„Трампов тим је надигран“

Прије два дана Доналд Трамп отказао је пут америчких преговарача у Исламабад, гдје су требали бити одржани индиректни разговори са иранским изасланством. Претходни круг преговора у пакистанској пријестоници, одржан двије седмице раније, завршен је без напретка, а америчку делегацију тада је предводио потпредсједник Џеј Ди Ванс.

Само дан прије Мерцове изјаве, Трамп је за Фокс њуз (Fox News) рекао: „Ми држимо све карте у рукама“, додајући да ако Техеран жели разговоре, „могу доћи код нас или нас могу назвати“.

Обраћајући се студентима у Марсбергу, Мерц је поручио да је управо амерички тим надмудрен.

„Очигледно је да су Иранци врло вјешти преговарачи, или још боље, врло су вјешти у избјегавању преговора. Допусте Американцима да допутују у Исламабад, а онда их пусте да оду празних руку“, рекао је.

„Цијелу нацију понижава иранско руководство, посебно такозвана Исламска револуционарна гарда. Зато се надам да ће се све ово што прије окончати“, додао је њемачки канцелар.

Стигао оштар одговор Трампа

Амерички предсједник Доналд Трамп оштро је напао њемачког канцелара Фридриха Мерца након што је Мерц оцијенио да је иранско водство понизило САД и да Техеран за преговарачким столом надмудрује Трампову администрацију.

Трамп се огласио на Truth Social и устврдио да Мерц мисли како је у реду да Иран има нуклеарно оружје. Њемачки канцелар је раније говорио о америчко-иранским преговорима, рекавши да су Иранци "врло вјешти преговарачи" и да допуштају Американцима да дођу у Исламабад, а затим их пуштају да оду празних руку.

"Њемачки канцелар Friedrich Мерз мисли да је у реду да Иран има нуклеарно оружје. Он не зна о чему говори", написао је Трамп. "Кад би Иран имао нуклеарно оружје, цијели би свијет био таоц", додао је амерички предсједник.

Трамп је поручио да тренутачно с Ираном ради оно што су, према његову мишљењу, друге државе и предсједници требали учинити давно. "Управо сада радим нешто с Ираном што су друге државе или предсједници требали учинити давно", објавио је.

У истој објави напао је и Њемачку, повезујући Мерцове изјаве са стањем у тој земљи. "Није ни чудо да Њемачкој иде тако лоше, и економски и иначе", написао је Трамп.

