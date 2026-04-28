Преминуо бивши фудбалер, жене су га успавале опасном дрогом: Мртав лежи на задњем сједишту аута

28.04.2026 19:25

Фото: Pexel/Pixabay
Фото: Pexel/Pixabay

Фудбалски свијет тугује због трагичног одласка бившег играча Карлоса Кајзера (62), који је пронађен мртав у свом аутомобилу у еквадорском Гвајакилу.

Сумња се да је прослављени фудбалер био жртва три жене које су га омамиле скополамином, опасном супстанцом познатом као „ђавољи дах“, како би га опљачкале.

Локални медији објавили су узнемирујуће фотографије с лица мјеста на којима се види тијело фудбалера на задњем сједишту паркираног возила. Према изјавама свједока, Кајзер је виђен око два сата ујутру у друштву двије жене, којима се убрзо придружила и трећа. Вјерује се да су га оне пребациле позади, а касније је забиљежен и покушај једне од њих да уз помоћ непознатог мушкарца покрене аутомобил и побјегне.

Полиција вјерује да је пресудну улогу у овој трагедији имао скополамин, дрога која у Јужној Америци често служи криминалцима да потпуно одузму вољу жртвама и олакшају пљачку, због чега је називају и „зомби дрогом“.

Кајзер је оставио дубок траг у еквадорском фудбалу, нарочито у дресу Емелека, гдје је остао упамћен по легендарном голу директно из корнера 1991. године. Поводом ове трагедије, његов бивши клуб огласио се емотивном поруком.

"Клуб Спорт Емелек изражава дубоку тугу због одласка Карлоса Алберта Кајзера Риваденеире, који је био историјски играч наше институције. Шаљемо најискреније саучешће породици због овог ненадокнадивог губитка", стоји у саопштењу.

