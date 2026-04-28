Родио се Ђорђе Балашевић

Син Ђорђа Балашевића, продуцент Алекса Балашевић добио је друго дијете. У његову породицу стигао је дјечак којем је дао име Ђорђе, у част свог оца, легендарног кантаутора, а овај гест многе је разњежио и довео до суза.
Подсетимо, Алекса и његова лијепа супруга Николина су прије четири године добили кћерку којој су добили кћерку Веру, сада се њихова породица проширила за још једног члана, а долазак малог Ђорђа сви су са нестрпљењем ишчекивали.
Име Ђорђе, дубоко укоријењено у породичној традицији, симболизује континуитет, сећање и поштовање према једном од највољенијих умјетника са ових простора.
