Лепа Лукић се обогатила од једне пјесме: Три пјевачице одбиле да је сниме

Дива народне музике, Лепа Лукић снимила је много пјесама у својој вишедеценијској каријери, а само од једног направила је праву империју.
Ванвременски хит "Срце је моје виолина" пјесма је Лепе Лукић, без које не може да прође ни једно славље, рођендан, свадба... Лепа је од ове пјесме направила империју, и евергрин, на којој почива читава њена каријера.
Ипак, мало је познато да ова пјесма заправо уопште није била намијењена њој.
Наиме, аутор пјесме Миша Марковић, нумеру је прво написао за Биљану Јевтић, међутим, она ју је одбила. Након ње, пјесма је била понуђена њеној колегиници са естраде Весни Змијанац, која је донијела исту одлуку и одбила да је отпјева.
Након што су је двије пјевачице одбиле, пјесма је на крају дошла до Лепе Лукић, која ју је одмах и без оклијевања прихватила. Она ју је снимила и од ње направила један од својих највећих хитова, који јој је заувијек обиљежио каријеру.
Легендарна пјевачица Лепа Лукић једном приликом је у интервјуу за медије открила да је написала тестамент.
Том приликом је признала да је донијела одлуку коме ће оставити сво богатство.
- Написала сам тестамент у ком сам навела да мој братанац мора да брине о мачки, ако ја одем прије ње. Радисав треба да чува Мазу, да је пази и мази и наслиједиће све што сам стекла током живота. То све стоји у документу који чува мој адвокат - рекла је Лепа која је објаснила да је за мачку посебно везана.
- Она је чудо од мачке, ја је доживљавам како своје дијете. Зато сам морала да је збринем и да знам да ће бити добро када ја одем на онај свијет. Од 2011. нас двије живимо заједно као мајка и ћерка. Много је паметна, ма паметнија је од мене! Она се никад није пела на сто док ја једем, као што то раде друге мачке. Има своје грануле и када каже: "Мјаууу", ја је питам: "Сине, реци ми шта хоћеш, кажи мајци шта желиш?" Одемо заједно до мјеста гдје стоји њена посуда за храну и ја јој сипам грануле да једе. Када се накрка, одемо у спаваћу собу, ја угасим свјетло, а она се попне на кревет и чека ме да заједно спавамо. Да живим сама, ја бих одлијепила! Уз Мазу никада нисам сама - рекла је тада пјевачица за "Информер".
