Даниел Кајмакоски открио како се бори са траумом након отмице у Београду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Даниел Кајмакоски недавно је био киднапован послије наступа у Београду, а сад је навео да је то све иза њега. Истиче да је окренут искључиво лијепим стварима.
"Нисам од шећера, такође сам Балканац, Македонац... Довољно сам јак да наставим... Пре свега сам отац. Желим да сви ми будемо сигурни и насмијани", рекао је Даниел Кајмакоски.
"Без осмијеха ништа ово не вреди, овај посао не вриједи, никакав однос ни брак. Не можете бити добар отац, брат и син без осмијеха. Живот иде даље. Свакоме се то могло десити. А музика и моја породица и сви који ме воле су уз мене", истакао је он, преноси Пинк.
Занимљивости
"Свјесно сам се повукао из јавности. Желио сам да темељ буде породица... Апелујем на све младе људе да им то буде приоритет. Породица остаје, све је пролазно... Због тога сам се мало повукао и уживам имам довољно времена да будем са женом и дјецом и увијек нешто спремам, не бих сад најавио, али никад нећу одустати од тога ауторски рад је прије свега везан за мој посао", рекао је Кајмакоски потом.
Даниел је, иначе, за "Блиц" проговорио о колегиници Маји Оџаклијевској, одушевљен њом.
"Сјајно сам, заиста. Од старијих колега слушам сваки њихов савет. Од њих учим како да будем човјек, како да створим породицу поред посла", рекао је прво Даниел, који је клекнуо пред Мајом кад ју је видио да пролази крај њега.
"Морао сам! Ја њу обожавам, на наступима певам њене пјесме. Она је институција, жива легенда. Љубим јој руке", истакао нам је потом Даниел, а детаље ћете пронаћи у видеу изнад.
Даниел је, подсјетимо, у отмици био везан селотејпом на задњем сједишту аута. Даниелов адвокат је причао да су му пријетили пиштољем, што је шокирало јавност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
13 ч0
Најновије
08
42
08
25
08
24
08
16
08
12
Тренутно на програму